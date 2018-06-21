Старые песни о главном: Ханок написал открытое письмо Ядвиге Поплавской 7 21.06.2018, 10:52

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор снова угрожает судом певице?

Композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок написал «Открытое письмо Ядвиге Поплавской», пишет mlyn.by.

«Уважаемая Ядвига Константиновна! Хочу поблагодарить Вас за интервью, которое Вы дали телеканалу ОНТ 16.06.2018 г. В этом интервью Вы высказали уникальную мысль, которая грозит «революцией» в области шоу-бизнеса.

Ранее считалось, что, несмотря на то, что музыка песни и ее текст равны, однако музыка все же была чуть «равнее», и потому в СССР ведущие концерта, объявляя песню, говорили: «Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова». Имя композитора называлось первым и даже «авторские» делились в пропорции 60% композитору, а 40% — поэту. И это, с моей точки зрения, справедливо.

Лучшим подтверждением этого мнения является тот факт, что музыка песни, отделенная от ее стиха, может быть востребована, например, на парадах, а вот стихи песни, отделенные от музыки, практической цены не имеют. А самым убедительным доказательством является зарубежная эстрада. Ведь мы же балдеем от «Битлз» или от Фрэнка Синатры, совершенно не зная английского, или, не зная французского, от Джо Дассена!..

Короче, главное в песне т.н. «мотивчик», ибо сколько композиторов писало песни, но, когда это делали, например, Пахмутова, Шаинский, Бабаджанян, Паулс, Тухманов… песни сразу же становились хитами, и надолго!

В своем интервью телеканалу ОНТ Вы попытались опровергнуть это мнение, утверждая, что текст важнее, поскольку несет смысловую нагрузку. И неудивительно, что про песню «Счастливый случай» Вы обмолвились, мол, эта песня Ларисы Рубальской на музыку Эдуарда Ханка.

Но Ваше «ноу-хау» как-то не вяжется с Вашим же мнением, высказанными в телепередаче «Песенная трилогия» (ч. I т/к «Мир», 2010 год): «Когда тебе приносят песни и предлагают такие мастера, как Александра Пахмутова, Игорь Лученок, Оскар Фельцман, Давид Тухманов…» Обратите внимание, что песни приносят Вам, как правило, не поэты, а композиторы, и это, как говорится, негласный закон жанра!

Впрочем, у Вас есть и «однодумица» — небезызвестная Вам Ольга Рыжикова. Обращаясь ко мне в «Фейсбуке», она пишет: «Ваши песни — это всего лишь музыка, которую украсили великолепные стихи и исполнили великие (!!!) артисты!»

Таким же, как и Вы, реформатором грозится стать и ведущий юрист телеканала ОНТ Юрий Зинкевич. Вот его мнение о том, почему телеканалы не пропагандируют авторов: «У песни, как у произведения, несколько авторов-создателей: автор музыки (композитор), автор слов к музыке (поэт), исполнитель музыки (музыкант), исполнитель слов к музыке (певец), автор переработки (аранжировщик)… При передаче музыкальных произведений в эфир называть всех авторов, по меньшей мере, затруднительно…»

Хочется задать вопрос: а что, певец сам по себе-одинешенек, взял с неба песню, да и пошел ее петь, пардон, «исполнять слова к музыке»?..

По логике т. Зинкевича выходит, что певцы Григорий Лепс или Николай Басков, не говоря уже о Муслиме Магомаеве или Алле Пугачевой, вовсе-то и не певцы, а всего лишь «исполнители слов к музыке песен»!

Короче, Вам повезло лишь в том, что про Вашу «уникальную мысль» вряд ли узнают не только горячо любимая Вами Александра Пахмутова, но и весь авторский цех российского шоу-бизнеса и, особенно, его композиторская половина!

В своем интервью Вы также «пожалели» и меня, мол, Ханок уже не пишет песен… Но я уже сто раз объяснял, что давно песенной профессией не занимаюсь, а занимаюсь наукой 24 часа в сутки! И если иногда и пишу песни, то, как правило, «заказные»…

Последней нашей с Ильей Резником работой стал «марш Росгвардии», прозвучавший в Кремле 2 мая 2018 г. на концерте, посвященном ее второй годовщине и утвержденный ее гимном. А до этого была написана песня «Служить России суждено тебе и мне», которая вот уже более десяти лет звучит 9 мая на параде на Красной площади и которую ансамбль им. Александрова считает неофициальным гимном Российской армии. За эту песню, кстати, я получил российское гражданство, а в мае 2016-го министр обороны т. Шойгу объявил ее гимном военно-патриотического движения России «Юнармия»!

По поводу десяти названных Вами песен на стихи Ларисы Рубальской замечу, что это был всего лишь эксперимент, подтвердивший наличие «Остаточной Волны» в моей научной работе «Теория творческих Волн».

Но эксперимент не такой уж безуспешный: небезызвестная Вам певица Алена Ланская выкупила одну из них — «Остывший пляж», и до сих пор ее успешно исполняет. Остальные песни я положил на полку и не особенно переживаю из-за этого, ведь популярнейшая песня «Здравствуй, чужая милая!» пролежала у меня больше 20 лет, прежде чем выстрелила.

К великому сожалению, Вы продолжаете дезориентировать уважаемую публику, подменяя понятия. Вам ли не знать, что, как правило, авторы присылают звездам т.н. «дэмо», а клавиры — это уже давно анахронизм, а потому Вы либо отстали от жизни, либо в очередной раз лукавите.

Так что, уважаемая Ядвига Константиновна, лимит нашей игры «в кошки-мышки» истек, а потому вместе с дочерью Анастасией готовьтесь к судебным разбирательствам. Готовьте видеоматериал, подтверждающий, что Вы меня аж по два, а то и по три раза объявляли в своих концертах.

Одним словом, уверен, что только Высокий суд может нас рассудить и поставить в этом деле точку!».