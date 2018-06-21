Жильцы общежития под Минском получили астрономические «жировки» 1 21.06.2018, 11:22

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Им дважды прислали «накрученные» счета за электричество.

Жильцы общежития в поселке Плещеницы в Логойском районе Минской области опять бьют тревогу. Недавно они получили счета на оплату коммунальных услуг за май: суммы за электроэнергию выросли в три раза, пишет mlyn.by.

В Логойском комхозе объяснили, что электрик неправильно снял показания счетчика и на днях придут новые извещения уже с перерасчетом.

Жировки пришли, но цена за электроэнергию так и не поменялась. Почему – выясняли журналисты.

— Нам выдали новые жировки, но в строке «Электроснабжение» ничего не поменялось. Как и в предыдущем квитке, там было указано, что за май наша семья потребила 1117 киловатт электроэнергии, — рассказывает Анна. — Счет к оплате по этой строке — 136 рублей.

Журналисты изучили новую квитанцию за «коммуналку», которую женщина прислала в редакцию, и заметили, что в ней поменялась только строка, касающаяся платы за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях — недавно введенная арендная плата. Она была 61,99 руб., а стала 42,03. Таким образом, общая сумма в жировке уменьшилась почти на 20 рублей. Но за электричество сумму никто так и не изменил, хотя специалисты Логойского комхоза днем ранее, комментируя ситуацию, сообщили, что электрик неправильно снял показания с общего счетчика, в связи с чем всем жильцам обещали разослать новые жировки.

За комментарием журналисты снова обратились в Логойский комхоз:

— Мы сделали перерасчет по электроснабжению, — ответила специалист.

— Но перед нами есть новая жировка, в которой снизилась лишь арендная плата, но изменений в строке за «Электроснабжение» в ней нет.

— Да, здесь тоже была допущена ошибка. Но мы заметили ее и сделали новые жировки. Дело в том, что в летний период, когда в общежитии отсутствует отопление, жильцы остаются без горячей воды. Соответственно, плата за пользование жилым помещением уменьшается, то есть коэффициент становится не единица, как при отопительном сезоне, а 0,9.

Что касается счетов за электроснабжение, то и они были откорректированы. В понедельник получили свежие данные от электрика и после обеда напечатали новые извещения. Возможно, что люди их просто еще не получили. По старым показаниям, которые нам предоставил электрик, жильцы общежития потребили за май 12960 кВт электроэнергии, по новым — 6110 кВт. По жировке, на которую вы ссылаетесь, выставлен счет в конечном итоге за электроэнергию в размере 64,16 рублей, то есть в два раза меньше, чем было.

— То есть за май месяц люди получили сразу 3 жировки, и последняя из них будет верная? — уточняют журналисты.

— Да, все верно.