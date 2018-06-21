Как гродненцы за день сделали плот и проплыли от ГЭС до Августовского канала 1 21.06.2018, 11:41

Плот обошелся жителям Гродно почти бесплатно.

20 лет гродненец Игорь Бакун вынашивал идею спуститься на плоту по Неману, а в 2018 году взял и сделал это. Он собрал друзей, родственников и поплыл от ГЭС до Августовского канала, пишет сайт hrodna.life .

Свой плот Игорь назвал «Виктория». Он сделал его с друзьями за один день. Конструкция - это много досок, 10 пластиковых бочек и электрический мотор, который служит в качестве руля. Плот вмещает около 14 человек.

«В этом году мы отказались от моря и решили отдохнуть в Гродно, — рассказывает Игорь. — Идея с плотом родилась еще когда я был мальчишкой, но реализовать её не было возможности. В прошлом году мы пробовали сделать плот, но на нем даже город не переплыли».

От ГЭС до центра Гродно плот доплыл за два часа. Еще пять часов Игорь планирует добираться до Августовского канала.

«Плыть по Неману очень круто — эмоции зашкаливают. Красота, природа — это того стоит. Люди всюду махают. Мне кажется, нужно ценить нашу природу. Мы призываем всех пробовать отдых в родных местах и не ехать за границу», - говорит парень.

Игорь признает, что Неман обмелел, и где-то плот застревал, но пробирался дальше. «Наш плот крепкий, его делали инженеры — люди с высшим образованием», — добавил Игорь.

Доплыв до Августовского канала, Игорь и его команда поставят лагерь с палатками на выходные.

Построить такой плот стоит около 350 долларов, но гродненец собирал материалы у друзей и в итоге плот обошелся почти бесплатно.