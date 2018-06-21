Сына чиновницы ради выхода на поле со звездой ЧМ «сдали» в приют 7 21.06.2018, 12:04

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Настоящий сирота остался за стадионом.

Однако среди них оказался сын сотрудницы одного из таких учреждений. Его оформили в центр ради участия в церемонии, пишет aif.ru.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой еще в апреле провел конкурс среди своих подопечных: воспитанников коррекционных школ и социально-реабилитационных центров. Выбирали тех, кто получит право вывести на игру звезд мирового футбола. Мальчишки и девчонки рассказывали о своих спортивных успехах и достижениях, а также отвечали на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?». Конкурсная комиссия оценивала тематические эссе и отобрала 8 человек.

Однако о том, что среди детей, лишенных родительской заботы и ласки, затесался и сын чиновницы небольшого города Камышин под Волгоградом, выяснилось уже после матча.

«Какой он приютский?»

— Я много лет проработала в комиссии по делам несовершеннолетних Камышина, — рассказывает Галина (имя изменено, — прим.ред.). — Воспитала троих детей. У меня уже внуки. И вот в один из дней ко мне пришел внук и мы стали с ним читать новости в интернете про футбол. А там написано, что Матвей К. — воспитанник нашего приюта — выведет футболистов на поле. И тут внук мне говорит, бабушка, а как же так? Какой Матвей приютский? Он со мной в одном классе учится!

Галина не смогла смириться с несправедливостью и тут же сообщила об этом в фонд Елены Исинбаевой.

Оказалось, что Матвей не просто одноклассник ее внука, но и сын экономиста Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. По версии Галины, мальчика задним числом оформили в группу дневного пребывания, в которой должны находиться дети опекаемые, либо оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, когда их семья состоит на учете.

Фиктивные акты?

— Фонд Исинбаевой пригласил из Камышина двоих детей — одного из детского дома, а одного из приюта. Но директор приюта очень непорядочный человек, взял и послал на конкурс документы своей сотрудницы, которая работает у него экономистом, — говорит Галина. — Они все подделали документы, написали фиктивные акты и внесли его в эту группу. Они послали его данные, приложили, что он находится в группе дневного пребывания, и он вышел вместе с футболистами.

Вместо того, чтобы взять, к примеру, ребенка из их же приюта, об которого родители окурки тушили! Мальчик вообще весь зашуганный, ничего в жизни вообще хорошего не видел. Вот его бы послать.

Галина была так возмущена произошедшим, что помимо фонда Исинбаевой написала жалобу и в прокуратуру.

— Я была в прокуратуре, и у меня сложилось впечатление, что на прокурора оказывается давление, — признается женщина. — Я считаю, что директор приюта своими действиями подставил вообще всех. По слухам, он теперь уговаривает своего зама взять все на себя. Будто он ни о чем не знал. Она теперь плачет, не знает, что ей делать — боится, если не согласится, то он ее уволит. А ведь это уголовное дело — подделка документов!

Сирота за стадионом

Помимо Матвея чести вывести футболистов на поле удостоился и мальчик из детского дома Камышина. Но он вообще не смог выйти на стадион. От избытка чувств или тяжелой дороги (от Камышина до Волгограда порядка 200 км), ребенок перед самым ответственным моментом расплакался. Его не просто отстранили от участия в церемонии, но и не дали даже посмотреть матч.

— Директор камышинского детского дома тоже возмущена, почему так поступили с ребенком? — рассказывает Галина. — Если он заплакал — значит, надо было с ним поработать. Так его вообще убрали, не дали выйти на поле, забрали у него билет и выдворили в шесть часов со стадиона. Ребенок ушел несолоно хлебавши. А ведь он выехал в шесть утра из Камышина! Но назад вернулся в детдом уже в одиннадцать часов. Это, считаю, организаторы виноваты.

Без комментариев

Сейчас в камышинском социально-реабилитационном центре идут проверки. Всех сотрудников уже обязали написать объяснительные по факту произошедшего. Удалось связаться и с самим директором центра — Вячеславом Пугаевым. Но он от комментариев отказался, сославшись на чрезвычайную занятость.

— О том, что Матвей К. будет принимать участие в церемонии открытия матча, мы знали еще в апреле — рассказала пресс-секретарь благотворительного фонда Елены Исинбаевой Маргарита Барышева. — Мы выбрали его эссе среди других, которые предоставили подопечные нашего фонда. О том, что он чей-то сын, в нашем фонде не знали. Главным критерием было то, чтобы дети были воспитанниками коррекционных школ и социально-реабилитационных центров.

Однако злые языки поговаривают, что и злополучное эссе, которое дало Матвею шанс поучаствовать в историческом событии, мальчик писал не сам. За него это, якобы, сделали всё те же сотрудники приюта. Эту информацию нам проверить не удалось.