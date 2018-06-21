Находящийся в белорусской колонии британский бизнесмен объявил голодовку 1 21.06.2018, 12:25

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Требования Алана Смита пока неизвестны.

Гражданин Великобритании Алан Смит, который находится в белорусской колонии, 20 июня объявил голодовку. Как пишет novychas.by, об этом сообщила его жена.

Голодовка началась 20 июня в ПК-3, требования Алана неизвестны. «Это шокирующие и очень стрессовые новости. Только Бог знает, что происходит в этой тюрьме», - говорит жена Алана Магдалена.

Магдалена рассказала журналистам то, что ей известно на данный момент.

- Как вы узнали о голодовке?

- Об этом сообщили семьи других заключенных - мы обмениваемся информацией.

- Алан сейчас находится в бараке или в штрафном изоляторе?

- Он в бараке, но его лучший друг из этой колонии находится в ШИЗО. Возможно как раз за то, что общался с Аланом.

- В чем может быть причина того, что Алан начал голодовку?

- Некоторое время назад ему отказали в передаче, которая разрешена ему по закону. Но думаю причина в чем-то большем. Его уже наказали, лишив диетического питания, запретив ходить в спортзал. Также ему нельзя работать и звонить, не позволяют переписку. Я получала от него последнее письмо в феврале. Даже его письма в адрес Лукашенко и в Верховный суд не выходят из колонии. Алан очень умный, и думаю что когда он начал голодовку, на это были серьезныя причины.

Напомним, Алан Смит был обвинен в «организации незаконной миграции» через белорусскую границу и в 2016 году был приговорен к 2 годам лишения свободы. В суде свою вину не признал.

45-летний Алан Смит родом из Курдистане, жил в Лондоне. Вместе с женой они имели в Польше компанию, которая занималась налаживанием бизнес-связей курдских и европейских бизнесменов и организовывала в Европе лечение пациентов из Ближнего Востока. Приехав в Беларусь, Смит помогал гражданке Курдистане, инвалиду, которая законно, по визе, прибыла в Беларусь, оформить разрешение на пребывание в Беларуси. Позже выяснилось, что та женщина, вместе со своей семьей - всего 6 человек - собирались мигрировать дальше в Евросоюз. Алану, который не имел отношения к пересечения ими границы, инкриминировали «организацию незаконной миграции». В суде свою вину не признал, смело заявив о применении за решеткой пыток.

Отсидев уже больше половины срока, Алан Смит получил отказ в условно-досрочном освобождении, так как ему выносятся дисциплинарные взыскания (например «за нарушение формы одежды») и не признание своей вины. Правозащитники и жена Алана сообщают о многочисленных нарушениях его прав в колонии: унижения со стороны администрации, лишения медицинского обслуживания, ограничения переписки.