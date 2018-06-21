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ABBA записывает новые песни для мирового турне

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  • 21.06.2018, 12:17
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В сети появились снимки, на которых все участники коллектива в студии звукозаписи.

Только весной стало известно, что легендарная группа ABBA воссоединяется и уже записывает новый сингл. А сейчас в официальном Instagram-аккаунте шведского поп-коллектива появилось эпичные фото, пишет segodnya.ua.

Снимок разместил менеджер группы Йорел Хансер. Он запечатлел участников проекта: Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад – в наушниках, в студии, перед микрофонами. Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона непосредственно на фото нет, но они присутствуют незримо – сидят с другой стороны стекла, за пультом.

"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в стокгольмской студии RMV записывают пару новых песен! Их релиз – в конце этого года", – анонсирует подпись менеджера.


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