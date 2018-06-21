15 цифр о стадионе «Динамо», которые вас удивят 12 21.06.2018, 12:56

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Фото: Группа «Реконструкция стадиона «Динамо»

Новый стадион влетел бюджету в копеечку.

21 июня матчем сборных минского и брестского «Динамо» против команды игроков других команд высшей лиги откроется реконструированный стадион в центре Минска. Попасть на него смогут далеко не все, но 22 тысячи мест плюс VIP-ложа во главе с Александром Лукашенко обещают быть заполненными полностью, пишет «Трибуна».

Планировалось, что на реконструкцию «Динамо» потратят около 200 миллионов долларов. Говорят, потратили меньше, но на что? На сайте тендеров журналисты изучили закупки для арены – вот наиболее впечатляющие цифры.

Кабель – 208,5 тыс. долларов

Ничего необычного – просто 92 километра кабеля. Получается, 2,3 цента за метр.

Лифты – 226 тыс. долларов

Контракт ушел греческой фирме Doppler S.A. Где-то в Могилеве на одном предприятии грустно вздохнули.

Мягкая мебель для VIP-зоны и VIP-помещений – 307,5 тыс. долларов

Просто давайте порадуемся за «Бобруйскмебель», которая получила внушительный заказ, и за випов, которым гарантирован комфорт.

Каучуковое покрытие – 311,5 тыс. долларов

Ходить по нему будут в коридорах, раздевалках, ложах и много где еще. Покрыли три тысячи квадратных метров, использовав для этого полторы тонны клея.

Система хронометража с фиксацией результатов – 416 тыс. долларов

На «Динамо» установили американскую систему Lynx System, необходимую для судейства легкоатлетических соревнований. Это программно-аппаратный комплекс, который включает в себя оборудование для фотофиниша, табло во всех секторах, лазерные дальномеры, измерители ветра и т.д. По словам поставщика, американская система в полтора раза дешевле того, что предлагает мировой лидер OMEGA. Качество, вроде как сопоставимо.

Газон – 454 тыс. долларов

Привезти газон для белорусского стадиона изъявили желание две компании. Одна – всемирно известная и с большим опытом, вторая – российская и никогда прежде не поставлявшая газон для главных арен. Как думаете, кого в итоге выбрали? Ну конечно ту, которая дешевле. Волгоградская «Крона Спорт» оказалась в полтора раза бюджетнее австрийской Riсhtеr Rasеn GmbH.

Поручни и ограждения – 470 тыс. долларов

Это даже дороже, чем газон. Очень много металла и особо прочного стекла, чтобы вам было за что держаться. Более 68 тонн материалов только ради этого.

Флагштоки – 490 тыс. долларов

Можно сказать, почти легендарные. 20 стальных флагштоков, высота каждого – 18,9 метров. По 24,5 тысячи долларов за штуку. Уже украшают центральную аллею, ведущую к арене.

Металлические ограждения трибун – 981 тыс. долларов

Его поставило то же столичное ОАО, что и флагштоки – «Монтажлегмаш». Вес ограждения прописан до граммов – 165,617,15 кг.

Табло – 1 ,467 млн. долларов

Большое, светодиодное. Установлено и протестировано с гарантией на пять лет.

Оборудование системы управления внутреннего доступа и системы контроля и управления доступом – 2,536 млн. долларов

Все двери и турникеты на арене с чипами доступа, а также система управления этим хозяйством, если говорить простым языком.

Система комментаторского оборудования – 3,871 млн. долларов

Скажете, дорого? Просто имейте в виду: на «Динамо» оборудуют 150 комментаторских кабин. Поставщик «начинки» – американский.

Система видеонаблюдения – 4,573 млн. долларов

Вот уж на что в Беларуси денег не жалеют, так это на безопасность. Контракт на внушительную серьезную сумму выиграла компания «Ксорекс-Сервис». Придя на «Динамо», улыбнитесь – вас снимает камера, возможно, даже не скрытая.

Системы технологического телевидения и мультимедийные системы – 5,5 млн. долларов

И снова «Ксорекс-Сервис». В сумме – контракты на 10 миллионов долларов с «реконструкторами» «Динамо». Компания отвечает и за то, чтобы внутри чаши были установлены камеры, которые будут снимать атлетов, зрителей, чтобы транслировать это на табло.

Стадион «Динамо» – менее 200 млн. долларов

Изначально отечественные строители ориентировались на 200 миллионов, но по не подтвержденной официально информации вроде как сумели сделать арену более бюджетной. В принципе, расценки на преображение «Динамо» с самого начала ложились одна рядом с другой. Венгры намеревались полностью снести стадион и построить новый за 173 млн. долларов, немцы – реконструировать с сохранением исторического облика за 208 млн. В итоге белорусы избрали свой неповторимый путь.

Вот-вот увидим, что из этого получилось.