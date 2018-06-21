Линкявичюс: Не исключаю эскалации на Донбассе после завершения ЧМ в России 21.06.2018, 13:28

Линас Линкявичюс

Проведение мундиаля в России изначально было плохой идеей.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что не видит эффекта от бойкота Чемпионата мира по футболу в России и не исключает возможной эскалации событий на Донбассе после завершения футбольного первенства, как это было после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "112", сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Эффекта от бойкота я не вижу", - сказал он.

При этом литовский дипломат добавил, что проведение ЧМ по футболу в России сначала было плохой идеей.

"Мы знаем опыт после Олимпийских игр в Сочи (2014 года. – Ред.), мы знаем тоже, что возобновилась агрессия. Вполне вероятно, что и сейчас после этих мировых мероприятий могут быть усиление. Поэтому мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул министр.

Также Линкявичюс отметил, что вопрос освобождения украинских политзаключенных следует поднимать на всех уровнях и международных площадках.

"Я, конечно, буду это делать и призывать своих коллег", - уточнил глава МИД Литвы.