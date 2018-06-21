Желиба: Белорусская экономика может подхватить воспаление легких 21.06.2018, 14:18

Борис Желиба

Почему в Беларуси не наступила эра финансовой стабильности.

В среду Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования – она снизилась еще на 0,5% до итоговых 10%. Изменение на первый взгляд незначительное, если бы не одно «но», пишет «Салiдарнасць».

Такого низкого уровня ключевая финансовая ставка не достигала уже около десяти лет. А в последний раз такая невиданная для Беларуси финансовая стабильность наблюдалась еще в далекие докризисные годы.

Означает ли это, особенно на фоне рекордно низкой инфляции – 4,4% в годовом выражении по итогам мая, что Беларусь наконец вступила в эру финансовой стабильности?

По мнению доктора экономических наук Бориса Желибы, в целом на валютном рынке страны наступила «относительная стабилизация», а власти наконец отказались от излюбленной практики включения «печатного станка». И это дало некоторые результаты.

– Нужно признать, что Нацбанк с приходом Павла Каллаура проводит взвешенную кредитно-денежная политику. Это все наблюдают и это факт, – отмечает он.

По мнению экономиста, такая стабилизация может привести к снижению ставок по кредитам.

– У нас есть кредитные и депозитные ставки, которые жестко привязаны к ставке рефинансирования. Естественно, что теперь они будут на полпроцента ниже, – подчеркивает собеседник.

Борис Желиба считает, что по мере уменьшения инфляции ставка рефинансирования может снижаться и дальше. Но, на фоне проблем в белорусской экономике, ситуация отнюдь не безоблачная:

– Настораживает то, что рост зарплат в Беларуси опережает рост производительности труда. А это может все подкосить. Более того, есть взрывной рост кредитования на потребительские нужды. Это деньги, которые потом выплескиваются на внутренний рынок и приводят к росту цен. Эти риски никуда не делись.

Экономист считает, что экономика Беларуси по-прежнему «уязвима от внешних факторов».

– Это, прежде всего, цены на нефть. Если не будет какого-то шока или обвала, то мы и дальше будем спать спокойно. Мы зависим от России, а российский рынок сильно зависит от этих цен.

Главная проблема в том, что внешними факторами мы не управляем. И если так случится, что российская экономика чихнет и заболеет, то белорусская вполне может слечь с воспалением легких. И сегодня это основная угроза для стабильности, – предупреждает он.