закрыть
21 июня 2018, четверг, 15:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 21.06.2018, 14:48

На валютных торгах 21 июня белорусский рубль сдал к американской валюте, а российский рубль потерял в стоимости.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0020 рубля (0,09%) и составил 2,3177 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0024 рубля (0,12%) и составил 2,0076 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0053 рубля (0,17%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.


популярное за неделю

Мнение

Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин
В гимназию за коньяком
В гимназию за коньяком Ирина Халип