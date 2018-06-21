Доллар подорожал на торгах в Минске 21.06.2018, 14:48

На валютных торгах 21 июня белорусский рубль сдал к американской валюте, а российский рубль потерял в стоимости.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0020 рубля (0,09%) и составил 2,3177 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0024 рубля (0,12%) и составил 2,0076 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0053 рубля (0,17%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.