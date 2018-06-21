Десятиклассникам добавили 6 часов «Трудового обучения» в неделю 15 21.06.2018, 14:40

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Новая реформа образования от коммуниста Карпенко.

Министерство образования утвердило учебный план на 2018/2019 учебный год. В 10-х классах школ добавят шесть часов «Трудового обучения» в неделю, количество уроков иностранного в гимназиях не сократится, пишет tut.by.

В комментарии к учебному плану ведомство отмечает: в новом учебном году во всех классах будет одинаковое количество часов русского и белорусского языка.

В 5−7-х классах гимназий остается 5 уроков иностранного языка (5 часов). У школ, как и обещали при отмене экзаменов в гимназии, появляется возможность добавлять еще два часа иностранного к стандартным трем урокам. В 8-м классе и гимназии, и школы также могут проводить 5 уроков иностранного.

Кроме того, в 8-м классе ученики и гимназии, и школы, отмечает Минобразования в комментарии, могут также изучать на повышенном уровне и любой другой учебный предмет или несколько учебных предметов. Количество часов на их изучение «определяется руководителем учреждения, исходя из кадрового обеспечения, состояния учебно-материальной базы, пожеланий учащихся и их законных представителей».

Но самое, пожалуй, заметное новшество в новом учебном году — «Трудовое обучение» в 10-м классе школ — раньше «труды» заканчивались в 9-м классе. По сути, в школы возвращают УПК — в 2018/2019 учебном году десятиклассников ждет 6 (!) часов «Трудового обучения» в неделю. «С 1 сентября в рамках данного учебного предмета учащиеся X классов будут получать профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих)», — говорится в комментарии Минобра.

В гимназиях у десятиклассников «Трудового обучения» не будет.

Напомним, за «труды» в школах высказывался и Лукашенко.

— Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка, — возмутился Лукашенко на прошлогоднем педсовете. — Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?