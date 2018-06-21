Cтудентка из Беларуси: В Польше я никогда не чувствовала себя чужой 3 21.06.2018, 15:03

Уроженка Барановичей рассказала об учебе во Вроцлаве.

21-летняя Анна Манкевич окончила первый курс Академии изобразительных искусств им. Е. Гепперта во Вроцлаве (Польша). Она учится на факультете живописи и скульптуры и получает образование художника. Анна рассказала, почему выбрала этот вуз, как поступала и чем высшее образование в Польше отличается от белорусского, пишет intex-press.by.

О выборе вуза

Я окончила школу №14 в Барановичах. С детства любила рисовать. До семи лет обучалась рисованию в студии изобразительного искусства во Дворце детского творчества. В семь лет участвовала в международных конкурсах для юных художников. Затем поступила в художественную школу. Пока сверстники после школы гуляли, я рисовала. В 10 лет у меня была персональная выставка живописи в общественной польской школе им. Тадеуша Рейтана, а также в Центральной городской библиотеке имени Тавлая. Кроме рисования посещала и другие кружки: ходила на художественную гимнастику, в театральный кружок и занималась бисероплетением. Но нигде не задерживалась, рисование отнимало все силы. На каникулах ездила в Минск на частные уроки по рисованию.

В 14 лет я рисование забросила. Мне захотелось быть обычным ребенком: гулять, ходить на дискотеки.

В 11-м классе надо было выбирать университет. Я поступила на бюджетное отделение в БГУ на факультет философии. Но быстро поняла, что это не мое. Мечтала вернуться к искусству. Забрала из университета документы и поступила в БГПУ им. Танка на компьютерную графику.

Учиться было интересно, я занималась тем, что нравится. Но мне было мало тех знаний, которые я получала. К тому же я уставала от Минска, город вгонял в депрессию. Возвращаться на учебу после первого курса не хотелось. В конце каникул я узнала, что тем, у кого есть карта поляка, можно поступить в Польшу и учиться бесплатно. Так как у меня польские корни, решила поступать туда.

В первый учебный день второго курса в минском вузе я забрала документы и вернулась к родителям. Они меня поддержали. Полгода я учила польский язык и рисовала. Прошлым летом поступила в Академию изобразительных искусств им. Е. Гепперта во Вроцлаве, где учусь до сих пор.

О поступлении

В Польше приемная комиссия работает иначе. В мае начинается электронная регистрация абитуриентов, за нее нужно заплатить. В июне – внутренние экзамены, которые длятся около недели. Экзамены состоят из двух частей: в первой – портфолио из десяти работ по живописи и десяти по рисунку, во второй – экзамены. На вступительных экзаменах по моей специальности я сдавала живопись (натюрморт), рисунок (обнаженная натура) и творческий экзамен – рисунок на определенную тему. В июле можно подавать документы. Все документы должны быть переведены на польский в Польше. Языковой экзамен можно сдать в течение года. Некоторые вузы Польши требуют государственный сертификат, а некоторым достаточно экзамена, который можно сдать в языковом университете в Польше. За экзамен нужно заплатить 60 евро.

Польский язык я изучала с детства. Перед поступлением учила с репетитором и была уверена в своих знаниях. Но, когда приехала в Польшу, поняла, что плохо понимаю польскую речь. Несмотря на это, я старалась говорить грамотно, а если что-то не понимала, то переспрашивала. Если было что-то непонятно, то я переводила с помощью словарей.

Об учебе

Академии искусств в Польше отличаются друг от друга. Например, в Варшаве обучение посвящено современному искусству, а во Вроцлаве – современному и традиционному. Академия, в которой я учусь, – государственная. Поляки и те, у кого есть карта поляка, учатся бесплатно. Если карты поляка нет, то за обучение нужно платить 8000 евро в год.

Польская система образования мне нравится больше белорусской. Здесь все устроено более логично, нет многих ненужных предметов. Например, в Беларуси нужно посещать физкультуру и бассейн все четыре года обучения. Причем выбрать физическую нагрузку я самостоятельно не могла. Мне приходилось играть в баскетбол, даже если я не хотела и не знала правил. Очень удивляло, что физкультура была дважды в неделю, а, например, цветоведение только один раз. В Польше также есть физкультура, но только первый год. Студенты сами могут выбрать, когда им приходить и чем заниматься.

Все лекции – профильные. Занятия здесь построены по-другому. Например, в Беларуси, чтобы выйти во время лекции, я должна была поднять руку и спросить разрешения. Здесь же на парах можно выходить, кушать, заниматься своими делами, главное – никому не мешать. На практических занятиях можно включать музыку, разговаривать, сходить в магазин или в столовую.

Что мне нравится, здесь ценят работу студентов и дают условия для развития. Например, в любой день с утра и до позднего вечера студенты могут прийти в мастерскую рисовать, лепить. Все это бесплатно. В Беларуси в мастерскую я могла попасть только во время занятий в этой мастерской, а если хотела остаться подольше, то нужно было заплатить. Также очень важно, что в Польше во время занятий мы бесплатно посещаем музеи и галереи.

Об отметках и экзаменах

Учебный год начинается в октябре, а заканчивается в начале июня. Сессия, как и в Беларуси, дважды в год. Отличия – в объемах работы. Например, в белорусских вузах на просмотре по живописи нужно было показать пять-шесть работ, в Польше – около 35.

Система оценок пятибалльная, но высший балл – 5,5. Минимальная допустимая оценка – 3, если ниже, то студента отправляют на пересдачу. Троечников здесь мало, такие либо уходят сами, либо их отчисляют. Большая часть студентов действительно хочет учиться. Учеба в университете пять дней в неделю. Иногда мы учимся с девяти утра до шести вечера с перерывом на обед, а иногда в день может быть только две пары. На старших курсах количество лекций сокращается и в неделю нужно приходить только три раза.

Так как объем работы большой, в академии я провожу много времени. Прихожу в выходные, за час до начала пар, остаюсь вечером, чтобы что-то доработать. При этом я не чувствую напряжения, поскольку занимаюсь тем, что мне нравится.

Зачетки здесь обычные, но некоторые вузы перешли на электронную систему. Дипломные работы в Польше сильно отличаются от белорусских. В Беларуси нужно было написать картину, а здесь – сделать выставку.

О списывании и пересдачах

Польские студенты списывают так же, как в Беларуси. Но система контроля здесь строже, если заметят плагиат – устроят скандал.

Экзамены здесь пересдают бесплатно. В основном они бывают по теоретическим предметам. Например, один из сложных – технология живописи. На нем мы изучаем токсичность материалов и какую первую помощь оказать при отравлении этими материалами.

О студентах и преподавателях

Студенческая жизнь тут несколько отличается от белорусской. Здесь нет мероприятий типа концерта ко дню первокурсника. Все понимают, что это пустая трата времени. Внутри академии много творческих объединений и групп, в которые могут вступать профессоры и студенты.

В академии нет дресс-кода. Профессоры могут прийти на лекцию в шортах. В мастерскую приходят обычно в спортивных костюмах и кроссовках, потому что отстоять восемь часов за мольбертом тяжело. Студенты по академии ходят измазанные краской, глиной и углем, и на это никто не обращает внимания.

Преподаватели к студентам относятся как к коллегам. На экзамены преподавателям ничего не дарят. Можно сделать подарок профессору, но чаще сами профессора делают подарки студентам. Мне, например, подарили две коробки красок.

О жилье и финансах

В Польше я снимаю комнату, за которую плачу $ 250. Можно найти дешевле, но мне хотелось жить в центре города. Также студенты могут жить в общежитии. Общежития блочного типа, в комнатах по два человека. В месяц за общежитие надо платить $ 100. В академии есть столовая, а рядом еще три. В столовых есть блюда вегетарианской кухни. Порции огромные. За отбивную с картошкой и салатом можно отдать около $ 3.

Для студентов почти везде есть скидки на проезд, на покупку канцелярии, а также на билеты в музеи.

Я получаю стипендию в $ 180. Здесь есть социальная стипендия, а есть ректорская. Социальную можно получать с первого курса. Со второго курса можно получать дополнительно ректорскую стипендию, но для этого нужно очень хорошо учиться и иметь достижения в карьере. Например, организовывать выставки, побеждать в конкурсах.

Об отдыхе

Менталитет польской молодежи почти не отличается от нашего, здесь я никогда не чувствовала себя чужой. Однако в местных барах не принято подходить к девушкам с предложением угостить чем-то. Многие девушки феминистки.

Домой я приезжаю раз в четыре месяца. Первое время сильно скучала по дому, теперь – меньше.

В Беларусь возвращаться не планирую, там нет такой свободы и возможностей для развития. После окончания академии я продолжу учиться, а в будущем хочу стать профессором и преподавать.

Кому и почему стоит поступать

В эту академию стоит поступать тем, кто действительно любит искусство. Здесь дают возможность развиваться в разных направлениях, для этого созданы все условия.