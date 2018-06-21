Безвиз в Беларуси могут продлить до 15 суток 3 21.06.2018, 15:30

1,004

Таким образом чиновники рассчитывают привлечь иностранных туристов в белорусские санатории.

По словам чиновника Министерства спорта и туризма Беларуси Виталия Грицевича, сейчас проводится «работа по увеличению срока безвизового пребывания туристов, въезжающих в Беларусь через Национальный аэропорт».

– С точки зрения увеличения туристического потока интересно увеличение срока до 15 дней, чтобы загрузить наши санатории, – цитирует его БелТА.

Когда такая инициатива может быть реализована, представитель Минспорта не уточнил. Однако уже сейчас можно предположить, что ждать большого наплыва польских, немецких или итальянских туристов в белорусские здравницы вряд ли стоит. Чаще всего, подобные заведения посещают туристы из постсоветских стран, визы для которых как раз не нужны.

Напомним, что с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт посетили более 120 тысяч туристов.