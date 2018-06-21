Слабеющие нефтяные недра России озадачили аналитиков 2 21.06.2018, 15:32

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Потенциал РФ изучили в связи с подготовкой сделки ОПЕК.

Перспектива сделки между ОПЕК и ее союзниками по увеличению добычи вынуждает нефтетрейдеров изучать незнакомую им область: свободные производственные мощности России, сообщает finanz.ru.

В рамках беспрецедентного сотрудничества с ОПЕК по сокращению добычи РФ впервые в своей истории намеренно остановила нефтяные скважины. Она присоединилась к стабилизирующим производителям ОПЕК, таким как Саудовская Аравия или Кувейт, однако судить о том, насколько Россия может увеличить свое производство и в какие сроки, гораздо сложнее.

Размер свободных мощностей России "стал критическим вопросом, влияющим на стабильность мировых нефтяных рынков", отмечает IHS Inc. "Это новая территория для них, у них никогда не было производства, которое намеренно сдерживалось", - сказал Мэтью Сэджерс, управляющий директор по энергетическим исследованиям России и Каспия в консалтинговой фирме.

Разброс оценок

Министр энергетики РФ Александр Новак хочет, чтобы 24 страны, сокращавшие производство с января 2017 года, увеличили лимит добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Другие члены группы пока не договорились, но ПАО "Роснефть" уже начало тестировать свои возможности по восстановлению добычи. Объем производства РФ вырос до 11,09 миллиона баррелей в сутки в первую неделю июня, что превышает квоту страны в рамках сделки ОПЕК+ примерно на 140 тысяч баррелей в сутки.

Разброс оценок того, на сколько еще Россия может увеличить производство, является существенным. Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" оценивали свободные мощности в 215 тысяч баррелей в сутки, в то время как Goldman Sachs Group Inc. и ПАО "Газпром нефть" - в пределах 500 тысяч.

Разногласия есть и относительно потенциальных темпов повышения предложения. Wood Mackenzie Ltd. считает, что Россия может полностью восстановить свое снижение добычи в 300 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев, в то время как оценка Goldman Sachs в 500 тысяч баррелей предполагает от шести до девяти месяцев. IHS прогнозирует дополнительные 300 тысяч в течение примерно двух месяцев, а 500 тысяч - в течение шести месяцев, говорит Сэджерс.

Старые месторождения

Это намного медленнее, чем в Саудовской Аравии, которая, по оценкам Международного энергетического агентства, имеет возможность увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки в течение 90 дней, хотя никогда не использовала все эти мощности в течение длительного периода.

Часть разногласий связана с тем, что российские "свободные мощности" - это не то, к чему привык нефтяной рынок. В отличие от Саудовской Аравии, где увеличение производства иногда может требовать лишь запуска простаивающего объекта, в России это не так. Основная часть добычи поступает из стареющих сибирских месторождений, где компаниям приходится постоянно бурить, просто чтобы ограничить снижение мощностей.

Когда в декабре 2016 года Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, компании по-разному подошли к реализации сокращений.

Так, Роснефть, качающая более 40 процентов российской нефти, притормозила развитие новых проектов. Это означает, что компания может быстро нарастить добычу, если будет принято решение о сворачивании сокращений.

Между тем большинство компаний предпочли сократить добычу на старых месторождениях, закрыв менее рентабельные скважины и снизив инвестиции, призванные компенсировать падение производства. Неясно, какая доля этих скважин может быть или будет запущена вновь.