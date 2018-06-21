Лариса Щирякова добилась прекращения дела за интервью, которого не было 21.06.2018, 15:56

Лариса Щирякова

Пока гомельская журналистка спала, милиционеру пригрезилось незаконное интервью.

Журналистка-фрилансер Лариса Щирякова из Гомеля получила сообщение за подписью начальника Светлогорского райотдела милиции Александра Зезетки о прекращении против нее административного дела. Милицейский начальник ссылается на п. 3 ч. 1 статьи 9.6 и статья 11:10 КоАП, сообщает гомельская «Весна».

«Мелочь, а приятно. Хотя не на истечение сроков наложения административного взыскано стоило ссылаться, а на ошибку и абсурдность обвинения», - считает Лариса Щирякова.

Административный протокол на журналистку по статье 22.9 КоАП составил старший лейтенант милиции Олег Ковцевич. В нем указано, что 9 марта в 8 часов утра Щирякова «незаконно интервьюировала» жителей деревни Якимова Слобода Светлогорского района, а затем разместила видеоинтервью в «Новостях» на спутниковом телеканале «Белсат».

«Ей-Богу, в это время я мирно спала у себя дома. К тому же на телеканале «Белсат», насколько известно, не существует программы «Новости», - добавляет журналистка.

Вышеупомянутый административный протокол, составленный сотрудником милиции Олегом Ковцевичем, судья Светлогорского района Руслан Царук рассматривал на судебном заседании 24 апреля, но перенес рассмотрение, чтобы вызвать в суд автора протокола. И когда тот не смог пояснить обстоятельства претензий к журналистке, судья Царук отправил протокол в РОВД на доработку.

В милиции дождались истечения сроков административного взыскания и сообщили Ларисе Щиряковой, что дело о нарушении ею статьи 22.9 КоАП закрыто.