Александр Невзоров: Кремль провернул под наркозом ЧМ бесстыжую затею 4 21.06.2018, 16:01

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Александр Невзоров

Кремлюшко-то наш взрослеет.

Российский публицист Александра Невзоров в интервью на «Эхо Москвы» высказался о новом способе отжать у людей деньги, который изобрело государство, — повышении пенсионного возраста.

«Провернули под наркозом футбольного чемпионата такую мощную бесстыжую затею с пенсиями, которая, может быть, в другое время бы не проскочила. И ведь, надо сказать, что всё сработало. Всё проглотят и утрутся, никаких протестов не будет. Всё просчитано. Вероятно, слегка побузят, но без последствий.

Вообще, власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула. А народ, он угрожающе завилял хвостиком.

Я не собираюсь жалеть народ, это его свободный выбор. Поделом ему. Вообще, глупость, трусость и покорность должны, по крайней мере, доставлять неудобства и желательно побольше.

Потому что ведь государство изобрело замечательный способ отжать у людей деньги, отжать миллионы. И ведь только в России пенсии считаются подарком от власти (увы, не только — прим.). Дело в том, что пенсионные деньги – это деньги людей. И отказать им в получении этих денег в течение пяти лет – это значить, присвоить их себе. По сути дела, это каждый гражданин пожертвовал миллионом на всякие глупости власти.

И, вообще, мне приятно видеть, что Кремлюшко-то наш взрослеет и к нему приходит понимание, что с народом стесняться не нужно.

Сегодняшняя Россия позволяет понятие государства сформулировать с предельной ясностью и отчетливостью. Государство — это группа лиц, которая связана с возможностью обворовывать население и необходимостью эту возможность защищать».