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Лидия Морозова вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Испании

  • 21.06.2018, 16:35
Лидия Морозова
Фото Белорусской теннисной федерации

Белорусская теннисистка играет в паре с голландкой Лесли Керкхове.

Белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове продолжают успешное выступление на парном турнире в Мальорке, сообщает «Прессбол».

В четвертьфинале девушки с трудом сломили сопротивление посеянного под 2-м номером украинско-австралийского дуэта Надежда Киченок / Анастасия Родионова — 6:7, 7:5, 10:5.

Соперницы Морозовой и Керкхове по полуфиналу определятся позже.


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