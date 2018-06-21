Лидия Морозова вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Испании
- 21.06.2018, 16:35
Белорусская теннисистка играет в паре с голландкой Лесли Керкхове.
Белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове продолжают успешное выступление на парном турнире в Мальорке, сообщает «Прессбол».
В четвертьфинале девушки с трудом сломили сопротивление посеянного под 2-м номером украинско-австралийского дуэта Надежда Киченок / Анастасия Родионова — 6:7, 7:5, 10:5.
Соперницы Морозовой и Керкхове по полуфиналу определятся позже.