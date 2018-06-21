Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче ЧМ-2018 21.06.2018, 17:10

Фото: Stuart Franklin/FIFA/Getty Images

Дания вышла в лидеры группы C.

Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира.

На 7-й минуте счет открыл полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. На 38-й минуте форвард Юссуф Поульсен задел мяч рукой в своей штрафной площади, после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, который реализовал Миле Единак.

На нынешнем чемпионате мира судьи второй раз назначили пенальти в ворота сборной Дании после использования видеоповторов.

Для Единака этот гол стал вторым на турнире, при этом вторым забитым с пенальти. Он единственный игрок в истории чемпионатов мира, который забил больше двух голов только с пенальти. Также он стал вторым футболистом в истории сборной Австралии по количеству голов на чемпионатах мира. Больше него забивал только Тим Кэйхилл (5).

Голы:

1:0 – 7 Эриксен, 1:1 – 38, пенальти Единак.

Дания – Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен (Корнелиус, 68), Поульсен (Брэйтуэйт, 59).

Австралия – Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), Нэббаут (Юрич, 75).

Предупреждения:

Поульсен (37), Систо (84).