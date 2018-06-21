Пушки вместо пенсий Виталий Портников

21.06.2018, 17:26

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Виталий Портников

Аннексия Крыма – одна из самых важных причин российской пенсионной реформы.

Крыму придется пережить кремлевскую пенсионную реформу вместе со всей Россией. Для тех крымчан, кто рассчитывал, что аннексия полуострова принесет повышение уровня жизни, это станет очередным горьким разочарованием.

Причем, в отличие от Украины, где повышение пенсионного возраста сопровождалось постоянными политическими и общественными дискуссиями, в России власть не будет прислушиваться к возражениям граждан.

Единственный российский политик, кто может попытаться организовать протест против возможного повышения пенсионного возраста, Алексей Навальный, не слишком популярен в Крыму.

Но самое важное, что стоит понять людям, воспитанным в советских традициях или мечтах о них – повышение пенсионного возраста неизбежно в любой стране, которая думает о своем выживании. Украина просто была намного беднее России, поэтому вынуждена была раньше отказаться от социалистического эксперимента. А теперь и российские чиновники вынуждены признать, что денег для сохранения прежнего уровня пенсионного возраста в бюджете просто скоро не будет.

И, как это ни парадоксально звучит, аннексия Крыма – одна из самых важных причин российской пенсионной реформы. Конечно, повышать возраст выхода на пенсию пришлось бы в любом случае, рано или поздно. Однако если бы нападения на Украину не было – то скорее поздно, чем рано.

А так после аннексии российские власти вынуждены увеличивать военные расходы. Российская экономика терпит потери от западных санкций. Из бюджета изымаются непомерные для него траты на амбициозные проекты Владимира Путина – тот же Керченский мост великолепная иллюстрация этих амбиций. А расплачиваться за все это приходится российскому налогоплательщику. В том числе и тем, что теперь придется выходить на пенсию гораздо позже.

Обыватель, который не сведущ в политике и экономике, как правило, реагирует на моментальную картинку «богатой жизни», нередко телевизионную. В России живут намного лучше, чем в Украине – да и пенсия там выше. Значит, и мне будет лучше в России, чем в Украине. Это – простая логика, с которой очень непросто спорить, цифры говорят сами за себя. Тем более, что после победы украинской демократии начинаются события, которые как будто бы только доказывают правоту этой логики: повышается пенсионный возраст, увеличиваются расценки на коммунальные услуги. Вот вам и результат Майдана!

Но теперь тот же обыватель должен попытаться ответить самому себе на вопрос: почему то же самое происходит уже не в Украине, а в России? Ведь в России никакого народного восстания не было, а Владимир Путин, с именем которого многие жители соседней страны связывают повышение своего благосостояния, готов править до бесконечности. И цены на нефть – этот главный, если не единственный реальный ресурс российской экономики – вновь поднимаются. Что же случилось?

А потому что существуют объективные тенденции. Население России стареет и уменьшается, энергоресурсы уже не могут обеспечить экономический рост. Плюс непомерные расходы на войну и конфронтация с цивилизованным миром – в ситуации, когда Россия отчаянно нуждается в поддержке этого самого мира. И результат – в бюджете России, в кошельках россиян, в их дальнейшей работе до поздней старости.

По-другому уже не будет – ни в самой России, ни в зонах ее оккупации и контроля.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»