Трамп может ввести санкции против компаний, задействованных в проекте «Северный поток – 2» 1 21.06.2018, 17:56

Андерс Аслунд

Могут пострадать пять европейских компаний.

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в связи с российским газотранспортным проектом "Северный поток – 2". Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман на канале "112 Украина".

"Трамп ненавидит "Северный поток – 2". Возможно, он решит ввести санкции. Ныне существующее законодательство США дает ему такие права", – сказал Аслунд.

Он отмечал, что проект могут и не реализовать из-за материальных и технических трудностей и санкций против бизнесменов Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год.

Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.

Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.

По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2".