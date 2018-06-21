Предприятие подало в суд на журналиста «Белсата» за «ущерб деловой репутации» 3 21.06.2018, 18:11

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Станислав Ивашкевич

Предприятие хочет взыскать с журналиста 5 тысяч белорусских рублей.

В своем расследовании о государственном концерне «Белэнерго» журналист Станислав Ивашкевич заявил о серьезных коррупционных нарушениях в сотрудничестве концерна с ОАО «Белкотлоочистка», передает baj.by.

Автор «Белсата» утверждает, что предприятие необоснованно завышает цены на свои услуги, но несмотря на это, фактически стала монополистом по очистке резервуаров для мазута в системе «Белэнерго».

Также в сюжете идет речь о серьезных нарушениях в области охраны окружающей среды на Рогачевском ТЭЦ. Бывший сотрудник рогачевской котельной утверждает, что отходы мазута «Белкотлоочистка» просто закопала в землю.

Во время подготовки материала журналист собрал письменные доказательства, побывал на территории котельной и даже провел альтернативный тендер на проведение подобных услуг.

В ответ на журналистское расследование ООО «Белкотлоочистка» обратилось с иском в Экономический суд Минска и просит взыскать с журналиста 5 000 белорусских рублей компенсации за «поврежденную деловую репутацию предприятия».

В адрес телеканала «Белсат» ООО «Белкотлоочистка» пока иск не подавала.