Назван наиболее полезный напиток в жару 2 21.06.2018, 18:23

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Рекомендованный врачом-диетологом напиток вас удивит.

Нехватка кислорода и душный разогретый воздух провоцируют разные недомогания — слабость, сонливость, головокружения. Все это признаки страдающих от жары и гипоксии сердца, печени, почек и мозга. Как же помочь своему организму?

Врач-диетолог Виктория Савицкая порекомендовала в жаркую летнюю погоду пить отвар липовых цветов. Этот напиток, по мнению специалиста, идеально подходит для того, чтобы помочь организму без потерь пережить летние «катаклизмы», пишет med2.ru.

В частности, отвар из цветов липы оказывает позитивное действие на головной мозг и внутренние органы – при этом он абсолютно безвреден и годится для ежедневного применения. Такое питье (в виде строго некрепкого отвара) подходит даже маленьким детям.

«Охлажденный отвар липы показан для восстановления нервной системы и сердца при сердечной недостаточности, а также в качестве легкого натурального успокоительного и снотворного», — рассказала специалист.

Врач напомнила, что жаркая погода может быть особенно опасной при склонности к аритмии и скачкам давления, при сердечных недугах и других заболеваниях хронического характера. Для помощи слабеющему организму существует много препаратов, но эксперт подчеркнула: принимать их нужно только после консультации с лечащим специалистом.