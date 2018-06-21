закрыть
21 июня 2018, четверг, 19:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

The New York Times: Чемпионат мира - это весело

  • 21.06.2018, 18:34

За исключением того, что россиян пытают.

"Вы получили удовольствие от первой недели ЧМ-2018? Хорошо", - пишет в своей статье в The New York Times (российский журналист Алексей Ковалев, редактор codaru.com (перевод - inopressa.ru). И тут же советует прочесть слова Дмитрия Пчелинцева в версии, в которой они были опубликованы в онлайн-издании "МедиаЗона".

Процитировав публикацию, Ковалев пишет о Пчелинцеве: "Он участник того, что люди, которые его пытали, - основная российская разведслужба, ФСБ - называют заговором с целью совершения терактов во время ЧМ, призванных спровоцировать "народные массы на дальнейшую дестабилизацию политического климата в стране". По этому делу 9 молодым людям предъявлены обвинения в "создании террористической ячейки". Одному удалось бежать из страны; другие были арестованы, подвергнуты пыткам и принуждены к признаниям в участии в некой подпольной террористической организации под названием "Сеть". Нет никаких доказательств того, что какая-либо подобная организация или заговор существовали".

Ковалев переходит к другому случаю: "Швея из Казани говорит, что против нее сфабриковал дело полицейский, который выдал себя за клиента с очень специфичным заказом - изготовить куклу в натуральную величину в виде Забиваки, талисмана ЧМ-2018, а затем предъявил ей обвинения в нарушении правил об авторском праве ФИФА".

Автор отмечает: "Даже самые ворчливые наблюдатели, интересующиеся Россией, согласны с тем, что ЧМ пока проходит с колоссальным успехом". По словам Ковалева, простые россияне всеми силами стараются хорошо принять гостей, а гости задаются риторическим вопросом: "Кто бы мог подумать, что в России так весело?"

"Но некоторые россияне гадают, почему этим иностранцам сходят с рук поступки, которые означали бы для нас тюрьму за "несанкционированные митинги" или крупный штраф за "нарушение общественного порядка". Власти воспользовались предлогом ЧМ, чтобы еще сильнее ограничить едва существующую свободу собраний", - пишет Ковалев.

Он также советует иностранцам не закрывать глаза на цену ЧМ для простых россиян и упоминает о фан-зоне на Воробьевых горах: "Ее строительство обошлось примерно в 40 млн долларов из городского бюджета и нанесло парку невосполнимый урон".

"Давайте выражаться четко: помимо того, что это спортивное событие глобального значения, ЧМ - крупная пиар-акция для президента Путина и его окружения. И, похоже, она срабатывает, легитимизируя некоторые из наименее привлекательных аспектов власти Путина", - заключает автор.

Ковалев также обращается к российским властям: "Вы можете предотвратить освещение ваших действий в невыгодном свете, не делая ничего из того, в чем вас обвиняют. Не пытайте людей. Не лишайте их источника пропитания. Не утюжьте их жизнь бульдозерами, чтобы освободить место для вашего международного шоу".


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин