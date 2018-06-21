Столтенберг призвал страны НАТО объединить усилия в борьбе с агрессией РФ 21.06.2018, 19:01

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Генсек НАТО напомнил, что РФ прибегла к тактике запугивания и демонстрации собственной силы соседям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что агрессия России является одной из современных мировых угроз. Об этом глава Альянса заявил 21 июня во время визита в Лондон, сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой средой безопасности за поколение. Международный терроризм, быстрое распространение оружия массового поражения, кибератаки. И, конечно, более напористая Россия", – отметил он в ходе визита в Лондон.

Столтенберг также призвал руководителей стран – членов НАТО объединить усилия в борьбе с перечисленными угрозами.

Генсек напомнил, что "страна-агрессор прибегла к тактике запугивания и демонстрации собственной силы соседям".

"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная Восточная Украина, вмешательство во внутренние дела других государств, попытка убить гражданина Британии и его дочь в Солсбери при помощи химического оружия. Это наши общие проблемы, и в наших интересах решать их вместе", – добавил он.

В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.