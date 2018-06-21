Белорусские чиновники пошли в церковь просить дождя 21.06.2018, 18:57

Фото: eparhia.by

Новогрудские чиновники молились, чтобы пошел дождь.

19 июня в Свято-Никольском кафедральном соборе Новогрудка прошел молебен о дожде. Возглавил его благочинный церквей Новогрудского округа протоиерей Анатолий Герасимук, сообщает eparhia.by.

Сообщается, что на богослужение пришло все руководство района — председатель райисполкома Анатолий Маркевич, руководители отделов исполкома, председатель райсовета Сергей Мишарин.

Также молебны прошли во всех храмах благочиния и на хозяйственных дворах.