Белорусские чиновники пошли в церковь просить дождя
- 21.06.2018, 18:57
Новогрудские чиновники молились, чтобы пошел дождь.
19 июня в Свято-Никольском кафедральном соборе Новогрудка прошел молебен о дожде. Возглавил его благочинный церквей Новогрудского округа протоиерей Анатолий Герасимук, сообщает eparhia.by.
Сообщается, что на богослужение пришло все руководство района — председатель райисполкома Анатолий Маркевич, руководители отделов исполкома, председатель райсовета Сергей Мишарин.
Также молебны прошли во всех храмах благочиния и на хозяйственных дворах.