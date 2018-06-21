закрыть
21 июня 2018, четверг, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Шрёдер вновь возглавит совет директоров «Роснефти»

3
  • 21.06.2018, 19:11
Герхард Шрёдер

Экс-канцлер Германии переизбрали председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переизбрали председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом общем собрании акционеров, сообщается в пресс-релизе компании, передает РБК.

«По итогам заседания cовета директоров, состоявшегося 21.06.2018, председателем cовета директоров избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.

Акционеры также избрали новый состав cовета, в который вошли Файзал Алсуваиди, Андрей Белоусов, Маттиас Варниг, Олег Вьюгин, Айван Глазенберг, Роберт Дадли, Гильермо Кинтеро, Александр Новак, Ханс-Йорг Рудлофф и Игорь Сечин.

Собрание решило направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год 70,5 млрд руб. (6 руб. 65 коп. на одну размещенную акцию). Номинальным держателям акций и доверительным управляющим дивиденды будут выплачены не позднее 16 июля 2018, а другим акционерам — не позднее 6 августа 2018 года.

Шрёдер возглавил совет директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал его «самым лояльным по отношению к Москве немецким лидером».

На родине Шрёдера критиковали за согласие занять эту должность. Например, нынешний канцлер Ангела Меркель называла это решение ненормальным и даже прискорбным. Генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер заявил, что Шрёдер превращается «в российского солдата».

В январе Игорь Сечин рассказал, что Герхард Шрёдер отказался от вознаграждения за свою работу. Однако компания решила не оставлять председателя совета директоров без выплат.


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин