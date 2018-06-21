Шрёдер вновь возглавит совет директоров «Роснефти» 3 21.06.2018, 19:11

Герхард Шрёдер

Экс-канцлер Германии переизбрали председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера переизбрали председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом общем собрании акционеров, сообщается в пресс-релизе компании, передает РБК.

«По итогам заседания cовета директоров, состоявшегося 21.06.2018, председателем cовета директоров избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.

Акционеры также избрали новый состав cовета, в который вошли Файзал Алсуваиди, Андрей Белоусов, Маттиас Варниг, Олег Вьюгин, Айван Глазенберг, Роберт Дадли, Гильермо Кинтеро, Александр Новак, Ханс-Йорг Рудлофф и Игорь Сечин.

Собрание решило направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год 70,5 млрд руб. (6 руб. 65 коп. на одну размещенную акцию). Номинальным держателям акций и доверительным управляющим дивиденды будут выплачены не позднее 16 июля 2018, а другим акционерам — не позднее 6 августа 2018 года.

Шрёдер возглавил совет директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал его «самым лояльным по отношению к Москве немецким лидером».

На родине Шрёдера критиковали за согласие занять эту должность. Например, нынешний канцлер Ангела Меркель называла это решение ненормальным и даже прискорбным. Генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер заявил, что Шрёдер превращается «в российского солдата».

В январе Игорь Сечин рассказал, что Герхард Шрёдер отказался от вознаграждения за свою работу. Однако компания решила не оставлять председателя совета директоров без выплат.