Завтра в Беларуси ожидается до 22 градусов тепла
- 21.06.2018, 19:23
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На большей части территории страны ожидаются грозы.
В пятницу, 22 июня, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра, предупреждает Белгидромет.
Кратковременные грозовые дожди пройдут ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем возможен град.
Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах местами сильный шквалистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16°С, во второй половине дня повысится до +17…22°С. Теплее будет по востоку республики — ночью +17…19°С, днем +23…28°С.
Спасатели напоминают, что самая большая опасность при грозе — поражение молнией.
Во время грозы лучше не находиться рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода. Не следует касаться поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. Лучше расположиться на расстоянии 1,5−2 метра от высоких деревьев, опор ЛЭП.
В населенных пунктах во время грозы следует покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома.
Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.