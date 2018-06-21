Завтра в Беларуси ожидается до 22 градусов тепла 21.06.2018, 19:23

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На большей части территории страны ожидаются грозы.

В пятницу, 22 июня, на большей части территории Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра, предупреждает Белгидромет.

Кратковременные грозовые дожди пройдут ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем возможен град.

Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах местами сильный шквалистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16°С, во второй половине дня повысится до +17…22°С. Теплее будет по востоку республики — ночью +17…19°С, днем +23…28°С.

Спасатели напоминают, что самая большая опасность при грозе — поражение молнией.

Во время грозы лучше не находиться рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода. Не следует касаться поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. Лучше расположиться на расстоянии 1,5−2 метра от высоких деревьев, опор ЛЭП.

В населенных пунктах во время грозы следует покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома.

Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.