На Октябрьской открылась галерея «Ў» 1 21.06.2018, 20:03

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Фото: tut.by

Галерея начнет работать уже завтра, 22 июня в 19.00.

Сегодня в Минске открылась галерея современного искусства «Ў». В ноябре 2017 года галерея закрылась в районе площади Победы и только сейчас возобновляет работу. Новый адрес «Ў» — самая хипстерская улица столицы — Октябрьская, 19, передает tut.by.

Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был заработать уже летом.

Фото: tut.by

Первое и самое заметное отличие новой галереи от старой — размеры. На Независимости, 37а выставочная площадь была около 150−170 «квадратов». В новом помещении это около 500 «квадратов». Увеличилась и высота потолков — с трех до семи метров.

Помимо этого, есть здесь и пространство для коммерческих мероприятий. Это 200 квадратных метров для аренды под разные проекты (конференции, тренинги).

Открывается галерея выставкой «Без исключений! В процессе».

Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там бар «Питер» с концертной площадкой.

Для всех минчан и гостей города галерея начнет работать уже завтра, 22 июня в 19.00. Адрес: ул. Октябрьская, 19 (вход со стороны улицы Ленина).