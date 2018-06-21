Еврокомиссия: Экономика Греции находится на пути к выздоровлению 21.06.2018, 20:05

Фото с сайта mql5.com

Благодаря реформам и поддержке со стороны ЕС в Греции растет экономика и появляются новые рабочие места.

После нескольких лет реформ Греция находится на пути к выздоровлению, ее экономика растет, а в стране увеличивается количество рабочих мест. Об этом сообщает Европейская комиссия в Facebook, передает gordonua.com.

"Это результат как национальных реформ, так и поддержки со стороны партнеров ЕС. Жертвы и усилия греческого народа в проведении этих реформ дали реальные, ощутимые результаты", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что после падения греческого ВВП на 9,1% в 2011 году в 2017 году экономика Греции выросла на 1,4%, а в 2018 и 2019 годах ожидается ее рост в 2%.

Уровень безработицы в Греции остается высоким, однако он снизился с 27,9% в июле 2013 года до 20,1% в марте 2018 года. С 2015 года в стране было создано более 100 тыс. рабочих мест.

Дефицит бюджета Греции сократился с 15,1% в 2009 году до профицита 0,8% в 2017 году.

В июле 2015 года страны Евросоюза достигли соглашения по новому пакету помощи Греции. Афины в течение трех лет должны получить €86 млрд в обмен на проведение реформ, 13 млрд из этой суммы было выплачено в августе.

Ради получения кредитов от МВФ и ЕС парламент Греции принял бюджет, предусматривающий сокращение государственных расходов на €5,5 млрд и рост налоговых поступлений более чем на €2 млрд.