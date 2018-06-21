Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 21.06.2018, 20:22

Французы победили перуанцев со счетом 1:0.

Сборная Франции победила команду Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Килиана Мбаппе (34-я минута).

Франция набрала шесть очков после двух туров и обеспечила себе право играть в 1/8 финала ЧМ. Сборная Перу, потерпев два поражения, потеряла шансы выступить в плей-офф мирового первенства.