Фоторепортаж: В мире отмечают день летнего солнцестояния 21.06.2018, 20:51

Некоторые встречают восход в Стоунхендже на юге Англии, другие окунаются в прорубь в Антарктиде.

Люди всего мира отмечают 21 июня день летнего солнцестояния - наступление самого длинного дня или ночи, в зависимости от полушария, в котором находятся, пишет ВВС.

Делают они это по-разному - встречают восход в Стоунхендже на юге Англии или окунаются в прорубь в Антарктиде.

Фото: PA

Около 9 с половиной тысяч человек собрались в этом году в Стоунхендже, чтобы присутствовать при начале самого длинного дня в году над этим неолитическим сооружением.

Фото: AFP

Каждый год сюда прибывают тысячи последователей всевозможных культов и сект - от хиппи до друидов, чтобы отметить летнее солнцестояние. По их убеждению, в этом месте с древних пор отмечался этот главный праздник года.

Фото: EPA

Фото: PA

Фото: AFP

Невдалеке от Стоунхенджа, у неолитического комплекса в Эвбюри в Уилтшире, также отмечают этот день. Сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

Фото: GETTY IMAGES

Колесо обозрения "Лондонское око" открылось рано утром, чтобы посетители могли встретить рассвет этого дня, взирая на столицу с высоты.

Фото: PA

В Антарктиде члены Австралийской антарктической станции отметили день солнцестояния традиционно - в толстом льду проделана прорубь, в которую окунаются сильные духом люди.

Фото: AFP

Теперь в южном полушарии дни начнут прибавляться и полярная ночь будет становиться всё короче.

Фото: AFP

Фото: AFP

В Канберре, столице Австралии, на озере Берли-Гриффин в день зимнего равноденствия традиционно проводится массовый заплыв нудистов. Приход зари был отмечен звуками волынки.

Фото: EPA