Активисты продолжают бороться против застройки в Борисове 21.06.2018, 20:37

Жители Борисова отстаивают ландшафтно-рекреационную зону, где запрещено жилое строительство.

Жители улицы Ватутина продолжают сбор подписей против застройки участка соснового леса, оказавшегося среди многоэтажных домов.

Несколько лет тому назад местные власти пытались начать строительство очередного жилого дома на этом месте, однако участок удалось отстоять, и на уровне правительства он был признан ландшафтно-рекреационной зоной, где запрещено жилое строительство, передает ex-press.by.

Тем не менее, Борисовский райисполком в феврале 2018 года разрешил построить здесь православный храмовый комплекс в составе церкви, церковной лавки и воскресной школы.

Против застройки соснового бора выступили многие жители окрестных домов, проводились стихийные собрания (одно из них даже посетила местный депутат райсовета и пыталась убедить людей в правильности решения местной власти).

Общественные активисты, выступающие против застройки, записали видеообращение к руководству страны, разместили его в YouTube и стали собирать подписи несогласных. Хотя пресс-служба епархии сделала официальное заявление, появившееся на сайте церковного ведомства, о том, что отказывается от идеи строительства, подписи продолжают собирать.

На сегодняшний день, по словам одного из инициаторов сбора подписей против застройки ландшафтно-рекреационной зоны Алексея Сараева, удалось собрать уже более 1400 подписей, и сбор продолжается.

Предполагается, что до 26 июня — в этот день официально должно было завершиться общественное обсуждение, — листы с подписями будут переданы в райисполком.