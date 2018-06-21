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В Минске наконец появятся городские автобусы с кондиционерами

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  • 21.06.2018, 21:26

МАЗ поставит в столицу до весны 2019 года 375 новых автобусов различной модификации.

К изготовлению партии машин для нужд города уже приступили, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в акционерном обществе.

Все транспортные средства будут оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, а также информирования пассажиров, включая мониторы. Кроме того, в автобусах установят приборы для автоматической оплаты проезда. В салонах транспортных средств будет Wi-Fi. Все автобусы оснастят двигателями Mercedes-Benz экологического класса Евро-5.


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