В США умерла единственная в мире говорящая горилла 1 21.06.2018, 21:50

Умнейшая на планете горилла Коко знала больше 2000 слов и общалась с помощью жестов.

В американском штате Калифорния, в возрасте 46 лет, в зоопарке Сан-Франциско умерла одна из самых известных горилл в мире — Коко, которая была одной из первых из своего вида, кто освоил язык жестов, пишет journalist.today.

Она могла полноценно общаться с людьми, сообщает The Daily Mail, ссылаясь на Фонд защиты горилл.

«Фонд продолжит с уважением нести наследие Коко и продвигать нашу миссию вместе с другими проектами, в том числе по сохранению на острове Мауи убежища для обезьян», - говорится в заявлении организации поддержки горилл.

Горилла Коко (сокращение от яп. «дитя фейерверка»), родилась 4 июля 1971 года. С помощью специалиста Франсин Паттерсон, в результате исследовательской программы ученых Стенфордского университета, овладела более чем тысячей знаков языка жестов амслена и была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов. Коэффициент интеллекта Коко оценивался в 95, что соответствует норме обычного человека. Большую часть своей жизни она провела в зоопарке Сан-Франциско. При жизни она очень любила кошек, которые жили вместе с ней, и сильно горевала, когда кто-то из ее питомцев умирал.