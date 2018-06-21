Меркель призывает принять меры из-за «агрессивных тенденций» Ирана 1 21.06.2018, 21:55

Ангела Меркель

Европейские страны озабочены политикой Ирана на Ближнем Востоке.

Европейские государства обеспокоены программой разработки баллистических ракет Ираном и призывают к решению вопроса "агрессивных тенденций" на Ближнем Востоке, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с королем Иордании Абдаллой. Об этом пишет gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что страны Европы остались участниками ядерной сделки с Ираном 2015 года, они разделяют озабоченность по поводу ядерной программы Ирана, его присутствия в Сирии и роли в войне в Йемене, отметила Меркель.

Кроме того, она напомнила о растущей активности Тегерана вблизи границ с Израилем.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ.