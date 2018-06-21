«Зерна не будет ни на госзаказ, ни на продажу» 19 21.06.2018, 22:41

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Небывалая засуха губит в Беларуси урожай, реки, леса и огороды.

«С начала апреля не было дождя. Это что же получается, два с половиной месяца!» — прикидывают жители Рогачевщины, и сами удивляются таким подсчетам. Беда сейчас на Гродненщине: такой засухи, как в 2018-м, в регионе не было уже 70 лет! И если на огородах спасти урожай пока можно ежедневным щедрым поливом, то для полей небывалая засуха обещает обернуться катастрофой, пишет tut.by. Да она уже наделала бед!

По последним данным, в Брестской области повреждено 52 тыс. га посевов, в Гомельской от засухи погибло 63,5 тыс. га сельхозкультур, в Гродненской области 38 тыс. га зерновых планируется убирать на сенаж, 30 тыс. га посевов сельхозкультур повреждено в Могилевской области, в Минской области — около 40 тыс. га посевов зерновых, сообщала БелТА со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. И специалисты уверены: это не окончательная цифра.

Фото: tut.by

«30 лет не видел такой засухи»

Директор КСУП «Красная армия», что на Рогачевщине, Юрий Васильцов ведет нас по выжженному беспощадным солнцем колючему ковру. Засуха превратила 70 гектаров озимых в пыль, все колоски до одного пустые.

Фото: tut.by

Всего, по предварительным данным, в хозяйстве погибло почти 20% зерновых. Или 500 гектаров.

— Убытки подсчитаем позже, но уже и так понятно, что затраты понесли серьезные, а зерна получим мало. Не будет ни на госзаказ, ни на продажу. Хоть бы себе осталось, для нужд, — констатирует руководитель.

Теперь неурожай надо убрать хотя бы на сенаж, а поля пересеять однолетними травами, за свой счет, разумеется. А это снова затраты: зарплаты механизаторов, топливо, семена… В общем, сплошные убытки.

Фото: tut.by

На другом поле хозяйства трактора спешно дискуют выжженные площади и засевают их однолетними травами и кукурузой. Бригадир Александр Иванович говорит, что такое в хозяйстве впервые за 30 лет.

— Самое обидное, что к нам только пришел толковый директор, порядок навел: удобрения внесли, сеялки все отремонтировали, подкормили озимые, были уверены на 200% — урожай будет. А видите что в результате? Страх божий! В общем, если небо не поможет — капут всему!

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Надежда только на небо — уже и у ученых. Больше урожай спасти не может никто: чай, не огород, ведрами не наносишь.

— Поливать озимые и яровые? О-о-о, так это будет золотой урожай! — улыбается директор Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси Сергей Кравцов и приводит цифры: для полива 1 квадратного метра пшеничного поля необходимо 60 ведер воды в месяц. Только в Гомельской области сотни тысяч гектаров таких полей, конечно, все их не польешь. Например, чтобы спасти погибшие на 60 тысячах гектарах посевы, пришлось бы за полтора месяца засухи вылить в землю 54 миллиарда (!!!) ведер воды!

Фото: tut.by

Мелеют реки и колодцы

В деревне Марусино Рогачевского района с десяток жителей и нет водопровода. Поливка огорода превращается здесь в ежедневный нелегкий труд: воду нужно носить из колодца, а ее уже осталось на полкольца. Есть еще копанка в конце деревни, но еще пару недель без дождя — и на нее надежды никакой.

Гидрологи говорят, если так дело пойдет и дальше — пересохнет не только копанка в Марусино, но и реки. На Гомельщине, к примеру, уровень некоторых из них падает до 9 сантиметров в сутки. Обмеление достигло опасных значений на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля. Серьезные проблемы с реками и в Гродненской области: опасно обмелел Неман, остановлено судоходство.

Фото: tut.by

В агрогородке Поболово на Гомельщине есть водопровод, а значит, местным огородникам засуха не страшна. Здесь другая беда, которую обсуждают на улицах уже неделю: закрыли местный пожарный пост. «В связи с неудовлетворительным техническим состоянием и несоответствием современным требованиям», — объяснили решение деревенским жителям в Рогачевском районном отделе по ЧС. Поболовчане негодуют, ведь ближайшая пожарная часть теперь в 15 километрах. Это, говорят, далеко.

Фото: tut.by

— Вы посмотрите, какая сухмень! А тут еще из тюрьмы освобождается Коля! — повышает голос на последнем слове местная жительница.

Коля — это, оказывается, местный поджигатель. Три года назад парень держал в страхе всю деревню: горели хата за хатой, сарай за сараем. За поджоги Коля сел.

— Он вменяемый, его проверяли, но вот такая странность. Только ложишься спать — и слышишь треск: ой-ёй, снова что-нибудь горит. Бачыце вун тую хату? Если бы не пожарная часть под боком, то и она бы сгорела, а так отбили, сгорели только хлев и кобыла, а у Миши — сарай и три поросенка. Ой, да богато тут пострадавших от Коли нашего. А сейчас вот-вот выйдет, а МЧС нет — страшно, — переживает Николай Андреевич.

Фото: tut.by

В лес нельзя даже за ягодами для внуков

Вдоль трассы М5 — баночки с черникой. А возле ягод — никого. Оказывается, так продавцы прячутся от ответственности. Выходят из тени, лишь когда уверены, что перед ними покупатель, а не какой-нибудь проверяющий. Ягодники знают: по всей территории Гомельской области введен тотальный запрет на посещение лесов, ослушавшихся ждет штраф до 25 базовых — поэтому и прячутся. И переживают, что ягоды в этом году мало, да и за той нельзя. Ученые предупреждают: ягод и грибов летом и осенью действительно будет немного — все из-за той же засухи. В Гомельской, например, области, катастрофически понизился уровень грунтовых вод, и это отрицательно сказалось на плодоношении ягодников и грибов.

Фото: tut.by

Все работники лесхозов региона сейчас переведены на усиленный режим работы и проводят ежедневные патрулирования, поэтому шанс заработать административное наказание достаточно велик, предупреждает директор Рогачевского лесхоза Павел Дементей. Никакие возмущения нарушителей не принимаются.

— В лес нельзя категорически, даже за ягодами для внука. Слышите, как хрустит? Любая неосторожность может привести к пожару. И не обязательно для этого бросать непотушенную сигарету. Бутылку оставили в лесу, луч солнца преломился на сухой лист или искра от автомобиля отлетела — все, пожар.

С начала весны в области произошло уже 89 пожаров. Чтобы пожарная опасность отступила, говорят специалисты, хороший дождь должен идти хотя бы раз в трое суток. Но пока синоптики таких прогнозов не дают.

Фото: tut.by

Поможет молитва?

В сельских храмах по просьбе верующих сейчас молятся о дожде, рассказал «Радыё Свабода» начальник информационного отдела Белорусской православной церкви протоирей Сергей Лепин.

По его словам, есть богослужения обязательные, а есть специальные — их служат, когда есть какая-то необходимость, потребность.

— Потому и называются они «требы». Молебен о дожде — как раз одно из ситуативных богослужений, которые служатся, когда нужно, когда есть запрос верующих. Есть молебен о дожде — и наоборот, есть молитвы во время пожаров, эпидемий…

Официальный представитель католической церкви Юрий Санько сообщил, что в католических парафиях тоже молятся о дожде.

… Но засуха продолжается, и остановить ее, например, на Гомельщине не в силах ни высокие технологии, ни усилия аграриев, ни молитвы, ни даже приказ губернатора. Спасти остатки урожая-2018 может только небо. Кто даст нам дождь?