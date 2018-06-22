В Молдове проходят митинги в поддержку проевропейского мэра Кишинева 22.06.2018, 8:15

Фото: nokta.md

Протестующие оспаривают аннулирование результатов выборов.

В Кишиневе второй день подряд протестуют сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.

Как сообщает NewsMaker, у мэрии Кишинева люди выкрикивают лозунги "Вместе мы победим", "Наш голос - наш Кишинев" и свистят. В руках держат листовки с надписью "Краденый голос". Некоторые держат фотографии судьи Родики Бердило, которая вынесла решение, с подписью "В тюрьму!".

Протест сторонников Нестасе происходит и у Апелляционной палаты, которая сейчас рассматривает апелляцию Нестасе. Он назвал решение об отмене результатов политически мотивированным. Палата уже отклонила ходатайство об отводе судей, поданное адвокатом Нестасе.

Фото: Uni Media

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду призвала людей быть внимательными, поскольку после вчерашнего протеста многие участники обнаружили в своих сумках посторонние предметы, в том числе ножи.

"Я уверена, что среди нас вчера и сегодня тоже были люди, которые намерены спровоцировать насилие. Будьте внимательны, следите за своими сумками и карманами", - сказала Санду.

Поздно вечером 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда.