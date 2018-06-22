Страны ОПЕК могут увеличить добычу нефти на миллион баррелей в сутки 22.06.2018, 7:59

1,100

Комитет ОПЕК+ принял решение по нефтяному картелю.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал состоящим в картеле и присоединившимся к соглашению странам увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки. Об этом в Вене сообщил министр энергетики Александр Новак, передает rbc.ru.

«Решением будет рекомендация ОПЕК и неОПЕК <...> рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки», — сказал он. Он уточнил, что для некоторых стран предусмотрена «особая позиция».

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил журналистам в Вене, что комитет рассчитывает на увеличение добычи нефти на 1 млн барр. уже с 1 июля и до конца 2018 года. Ирак при этом выступал за отсрочку повышения добычи на три месяца, но комитет такое предложение не поддержал, передает «Интерфакс».

Предложение комитета будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу.

В 2016 году страны ОПЕК и присоединившиеся к соглашению государства (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн барр. в сутки от уровня октября того же года. Соглашение продлевалось до конца 2018 года, однако снижение добычи нефти в Венесуэле привело к тому, что целевых показателей удалось достичь ранее запланированных сроков. Это привело к росту цен на нефть.

На Петербургском международном экономическом форму Новак и его саудовской коллега Халид аль-Фалих обсуждали смягчение квоты на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

В июне Новак говорил, что Россия предлагает повысить добычу на 1,5 млн барр. в сутки только на третий квартал, а дальше нужно будет «посмотреть на ситуацию на рынке».