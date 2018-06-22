Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина – Хорватия

Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина – Хорватия3
- 22.06.2018, 7:46
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А Месси «забыли разбудить».
Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины (3:0) в матче группового этапа ЧМ-2018.
Полузащитник Лука Модрич был признан лучшим игроком встречи, сообщает pressball.by.
Хорват забил гол во втором тайме, сделав счет 2:0.
В рамках проекта «Я комментатор», посвященному чемпионату мира-2018 в России, Николай Ходасевич разобрал причины поражения сборной Аргентины от команды Хорватии.
«Месси забыли разбудить. Привезли в Россию, но не сказали, что уже идет чемпионат мира», - говорит Ходасевич.