Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина – Хорватия 3 22.06.2018, 7:46

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А Месси «забыли разбудить».

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины (3:0) в матче группового этапа ЧМ-2018.

Полузащитник Лука Модрич был признан лучшим игроком встречи, сообщает pressball.by.

Хорват забил гол во втором тайме, сделав счет 2:0.

В рамках проекта «Я комментатор», посвященному чемпионату мира-2018 в России, Николай Ходасевич разобрал причины поражения сборной Аргентины от команды Хорватии.

«Месси забыли разбудить. Привезли в Россию, но не сказали, что уже идет чемпионат мира», - говорит Ходасевич.