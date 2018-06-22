«Переводила деньги сестре – и мне автоматически оформили овердрафт под 50% годовых» 10 22.06.2018, 8:09

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У белоруски вышла неожиданная история с банком.

Неожиданная история с банком приключилась у жительницы поселка Чисть Молодечненского района Евгении еще в апреле. Девушка переводила деньги своей сестре на карту другого банка. Первый раз перевести деньги не вышло — пришло сообщение о сбое, а во второй раз получилось. Но каково же было удивление Евгении, когда она увидела на карте минус 700 рублей, пишет onliner.by.

— У меня карта «БПС-Сбербанка». 4 апреля я переводила деньги на карту сестры, у нее «МТБанк», — рассказала Евгения Onliner.by. — После осуществления перевода мне пришло сообщение о списании денежных средств с моей карты, а следом пришло сообщение об отмене операции. Подождав 10 минут, я повторила операцию. Со второго раза все прошло успешно.

Девушка говорит, что на следующий день проверяла баланс счета, совершала операции и все было хорошо. Но через четыре дня она зашла в интернет-банкинг и увидела минус.

— Задолженность была 683 рубля 38 копеек, — объясняет девушка. — На следующий день, 10 апреля, я обратилась в банк, чтобы разобраться и как-то решить этот вопрос. Совместно с оператором мы выяснили, что на самом деле произошел системный сбой. Мне предложили два варианта: обратиться в «МТБанк» либо оформить заявление о нестандартной ситуации. Предвосхищая вопросы, почему мы с сестрой сами не разобрались. Во-первых, у нее не было возможности обратиться в свой банк или снять деньги в банкомате и передать мне. Во-вторых, за обратный перевод на мою карточку есть комиссия. Да и платить за ошибки банка не было никакого желания, это в корне неверно! Клиент ошибся — клиент платит, банк ошибся — опять удар по кошельку клиента.

В итоге Евгения согласилась на второй вариант и оформила заявление о нестандартной ситуации. Ей сообщили, что ждать придется 30 дней, и девушка стала ждать.

«Карта является зарплатной, и при ее оформлении я отказалась от каких-либо овердрафтов»

Когда 8 мая она не получила обратной связи, позвонила в банк. Там ей объяснили, что сроки рассмотрения перенесли и отправили ей письмо, но девушка говорит, что ничего не получала.

— Мне как раз должна была прийти зарплата в 700 рублей, получалось, что она автоматически спишется, я даже «коммуналку» не смогу оплатить? — рассуждала она. — Я махнула рукой на банк, связалась с сестрой, та пообещала привезти деньги в ближайшее время. Тогда я снова перезвонила в банк и уточнила, могу ли я отозвать свое заявление и не спишут ли с меня при этом проценты. Оператор пояснил: раз было оформлено заявление о нестандартной ситуации, то никаких процентов с меня не должны удержать. Но если с меня что-то спишут, надо будет связаться с оператором, вопрос решится.

Евгения оформила все процедуры отзыва заявления, тут неожиданно на почту пришло письмо о продлении сроков рассмотрения.

— Еще через некоторое время мне приходит заработная плата и следом сообщение о списании процентов и комиссии овердрафта в размере 16 рублей 62 копейки (и, как выяснилось, это не конечная сумма!), — объясняет девушка. — Замечу, что карта является зарплатной и при ее оформлении я отказалась от каких-либо овердрафтов (по сути, карта дебетовая, и отрицательного баланса на ней в принципе не может быть).

Девушка снова связалась с оператором, тот сказал, что заявку отправил и деньги скоро будут возвращены. Но ни завтра, ни послезавтра их не было. На карте оставался ноль.

— Уже 10 мая я позвонила оператору, она пояснила: у меня автоматически был оформлен технический овердрафт под 50% годовых. (50! Вы представляете!) Итоговая сумма с процентами и комиссией составила 28 рублей 39 копеек.

Евгения платить такие деньги банку не собиралась, поэтому написала жалобу.

— По жизни я неконфликтный человек и всегда стараюсь решить вопрос мирным путем, но эта ситуация из ряда вон выходящая, — возмутилась девушка.

Как так вышло? Ответ банка: вся информация была в договоре

29 мая девушке пришел ответ из банка, в котором объяснялось, как все произошло. К слову, пеню и проценты банк вернул.

— 4 апреля в 08:56 в онлайн-сервисе ЗАО «МТБанк» вами была совершена операция по переводу денежных средств со своей карточки на карточку ЗАО «МТБанк», оформленную на другое лицо, в размере 700,00 белорусских рублей. Операция не была завершена успешно, по ней был сформирован отказ, о чем вам было банком направлено SMS-сообщение. Денежные средства повторно стали доступны для использования, — объясняет банк в письме. — Вторая попытка данной операции 4 апреля в 09:09 была зафиксирована как успешная. 6 апреля от банка-эквайера (ЗАО «МТБанк») пришли представления на списание по обеим операциям, в связи с чем 06.04.2018 с вашего счета сумма в 700,00 белорусских рублей была списана дважды (требование банка-эквайера).

Недостаточность денежных средств на вашем счете привела к образованию отрицательного остатка. Так, 6 апреля задолженность по вашему счету №5555978 составила 683,38 белорусского рубля. По данной ситуации вы неоднократно обращались в контакт-центр.

Дальше банк разбирался в ситуации до 8 мая, но 10 мая Евгения отозвала заявление о нестандартной ситуации. Почему же на карте у девушки получился овердрафт под 50% годовых? Ответ прост. Как объясняет банк, все дело в договоре на комплексное обслуживание, который девушка подписала 29 августа прошлого года.

Своей подписью Евгения подтвердила, что ознакомлена с размерами и вознаграждениями банка. Что интересно, ее ситуация подпала под пункт 2.15 Приложения 2 к общим условиям банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк», которое есть на сайте.

Вот как цитирует его банк: «По карточному счету может возникнуть неурегулированная задолженность при списании с карточного счета вознаграждения за услуги банка, не учитываемого в момент совершения операций с использованием карточки, а также при совершении в организациях торговли (сервиса) операций без авторизации и при изменении курсов валют, применяемых при блокировке суммы операции по карточке и при расчете с платежной системой, которая образуется в момент обработки файлов платежей в программном комплексе банка по ведению счетов клиентов, если сумма операции, поступившей к обработке, превышает сумму средств на карточном счете, разрешенную к использованию (далее — неурегулированный остаток задолженности)».

— Согласно пункту 2.15 если возникает неурегулированный остаток задолженности перед банком, то рассчитывается неустойка по действующей в банке процентной ставке, размер которой на момент заключения договора составляет 50 процентов годовых. При погашении неурегулированного остатка задолженности в течение 14 рабочих дней со дня его образования неустойка (пеня) банком не взимается, — отмечается в письме. — Так, при зачислении на ваш счет заработной платы 8 мая в сумме 700 белорусских рублей, из них 683 рубля 38 копеек были направлены на погашение задолженности (технический овердрафт) и 16 рублей 62 копейки на погашение пени по неурегулированному остатку. При зачислении заработной платы 15 мая была погашена пеня в сумме 13 рублей 34 копейки.

Банк признает, что в некоторых случаях были неполные и некорректные консультации специалистов контакт-центра и эти моменты Евгении никто не пояснил.

— По информации, предоставленной ЗАО «МТБанк», две транзакции были успешные и денежные средства были зачислены на счет получателя средств, — говорится в письме. — С учетом вышеизложенного в рамках клиентоориентированного подхода банк принял решение о возврате вам пени по неурегулированному остатку задолженности в сумме 29,96 белорусского рубля. Денежные средства в сумме 29,96 белорусского рубля 28 мая зачислены на ваш счет. Искренне сожалеем, что в процессе взаимодействия с нашим банком вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией.