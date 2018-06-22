Геннадий Гудков: Революции начинаются так стремительно, что застают всех врасплох 4 22.06.2018, 8:12

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Геннадий Гудков

Российский оппозиционер оценил ситуацию в его стране и регионе.

Начало и ход революции в России невозможно предсказать. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы России Геннадий Гудков в интервью Sotnik TV.

"Нет никаких заранее запрограммированных сценариев революции. Они делаются бескомпромиссными людьми, авантюристами и радикалами. Где-то они делаются вполне приличными людьми, как, допустим, [Вацлав] Гавел и его фронт в Чехии, в Чехословакии. Где-то они делаются с помощью апельсинов и называются "Оранжевой революцией", где-то это "Революция роз". Они разные все. В Тунисе была очень мягкая смена власти, а в Ливии это привело к гражданской войне", – рассказал он.

Политик подчеркнул, что за 30 веков человечество не нашло заранее запрограммированных сценариев революции.

"Февральская революция в той же России была абсолютно бескровной. А последовавшие затем Октябрьская революция, гражданская война и террор принесли миллионы жертв... Революция 1991 года, которая потрясла мир, перекроила карту мира. Она же произошла практически без жертв... Просто КПСС прогнила, как и монархия. И революция свергала власть, которая уже была ни на что не способна, в том числе на сопротивление", – рассказал оппозиционер.

По мнению Гудкова, сейчас россияне начинают адаптироваться к нищете.

"Чего люди ждут, не знаю. Наверное, только могут дети заставить людей выйти на улицы. Я разговаривал с борцами против свалок в Волоколамске, они давно били в набат, но пока не отравились дети, никто не вышел. Выходили наиболее активные, десятки. А чтобы весь город вздыбился, потребовалось, чтобы дети отравились газом", – рассказал он.

Политик заверил, что революция в России еще будет, однако ее начало невозможно угадать.

"Никто из крупных, серьезных аналитиков не смог угадать начало революции. Ну никто. Вот Владимир Ленин, который всю жизнь себя готовил к этим революциям, ни разу не угадал, когда они начнутся. Он опоздал на одну революцию, он практически опоздал на другую революцию, сев в последний вагон последнего поезда. Успел в Смольный, а то бы революция случилась без него. Он в январе еще 1917 года выступал в Швейцарии и говорил, что революция в России произойдет не раньше чем через 10 лет с учетом менталитета народа. И через месяц революция бахнула", – подчеркнул он.

Гудков добавил, что революции подчиняются определенным законам, но проходят так стремительно, что застают всех врасплох. И невозможно спрогнозировать, какие события обрушат ситуацию.

"Мы можем совершенно точно сказать, что это обязательно произойдет, если нынешняя власть будет действовать такими же методами", – подытожил он.