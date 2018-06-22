На стадионе «Динамо» потратили $150 миллионов бюджетных средств 8 22.06.2018, 8:33

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Фото: sb.by

Почему так долго длилась реконструкция?

Стройка десятилетия наконец завершена. Минский стадион Динамо вчера торжественно открыл инаугурационный матч между сборными из разных белорусских команд. Пожаловал на спортивный праздник и Лукашенко, говорится в репортаже «Белсата».

Почему так долго длилась реконструкция, и насколько рационально были потрачены деньги налогоплательщиков?

Шесть лет реконструкции по стоимости трех сравнительных европейских стадионов. Сегодня, спустя три недели после официального завершения работ, минский стадион «Динамо» наконец заработал на самом деле.

Распечатали стадион матчем между двумя сборными из разных белорусских команд. «Динамо» Минск и Брест с одной стороны, и остальные – с другой.

Реконструкцию стадиона запланировали еще в 2005-м году, но практически взялись за дело только еще через 7 лет.

«Нам надо компактный европейского уровня стадион, пусть там будет 40-45 тысяч зрителей. И распальцовкой заниматься там не нужно. Мы – не настолько богаты, чтобы с шиком там что-то строить», – заявлял Лукашенко.

В результате, получилось вдвое компактнее, чем планировали в правительстве. 22 с небольшим тысячи зрителей. Зато денег на это потратили в разы больше, чем на престижнейшие европейские арены. Так, стадион «Альянс» в Вене – домашняя площадка тамошнего «Рапида», вмещает на 6 тысяч больше зрителей, чем минский, зато стоил в три с половиной раза меньше. 60 миллионов долларов против двухсот, который приписывают «Динамо».

Мюнхенский «Альянс», где базируется клуб «Бавария» – многократный победитель Лиги чемпионов, гораздо больший по размерам, но, в переводе на одно зрительское место, стоит вдвое меньше. Правда, белорусская арена имеет еще и беговые дорожки. Но в Скопье реконструкция аналогичного объекта обошлась, больше, чем в четыре раза дешевле.

Специалисты объясняют, завышенной цене поспособствовали несколько причин. Во-первых, арену решили строить с соблюдением оригинальной стены, что значительно усложнило работы. Во-вторых, стоимость взвинтило желание чиновников проводить работы исключительно силами белорусских компаний. В результате, отклонили более дешевые предложения немецких и венгерских проектантов и отдали работу Минскпроекту.

Молодечненский завод металлоконструкций занялся чрезвычайно сложной работой по установлению круговой крыши над трибунами, хотя никогда раньше этим не занимался. Но специалисты не исключают, что часть переплаты поспособствовала чрезвычайной прибыли некоторых заинтересованных функционеров.

Наиболее яркий пример, который может свидетельствовать о распиле бюджетных средств это – цена флагштоков, которые закупали через сайт государственных закупок айстрейд. Как заметила в свое время «Наша Нива», 20 простых металлических труб, для установки на них флагов, закупили по более чем $ 20 тыс. То есть – по цене шикарных лимузинов, на которые идет, пожалуй, больше металла, чем на упомянутые трубы, плюс двигатели, электроника и прочее. Самый дорогой флагшток такого размера издание Pressball, промониторив цены по всему миру, нашло в США. И они стоили в четыре раза дешевле.

$ 150 миллионов, которые белорусские власти переплатили на строительстве стадиона «Динамо» это – столько же, сколько выделено в нынешнем бюджете на медицинскую помощь населению.