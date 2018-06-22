Порошенко ввел санкции против партий России 2 22.06.2018, 7:40

Петр Порошенко

Кроме того, в список попали ЦИК РФ и «кошельки» Путина.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 июня, подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

В расширенный санкционный список вошли семь политических партий России – Единая Россия, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), Родина, Демократическая партия России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и Патриоты России.

Согласно документу, у партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции попала Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой, а также бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.

Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.