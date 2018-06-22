Павел Северинец: Самый яркий результат защиты Куропат – это народный бойкот 22.06.2018, 8:45

Политик уверен в победе протестующих.

За три недели вахты у ворот ресторана «Поедем, поедим» возле урочища Куропаты приняли участие 300 человек – рассказал на импровизированной пресс-конференции лидер Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец, сообщает «Белсат».

Активисты уверены, что по итогам вахты победа на их стороне. Однако протестов не остановят.

Три недели пикетчики держат 12-часовую вахту у ворот, как сами говорят, «ресторана на костях». Ресторан «Поедем поедим» появился на месте скандального «Бульбаш-холла» – 50 метров от места массовых расстрелов в 30-40 годы. По их мнению – блокада идет успешно.

«Самый яркий результат защиты Куропат – это бойкот со стороны белорусов. Несмотря на огромный информационный шум вокруг этой темы, люди сюда не идут. Один, может два человека в банкетном холле на 300 персон – это результат куропатской защиты. Пара человек в день – все, что имеет этот Бульбаш-холл», – рассказывает Павел Северинец.