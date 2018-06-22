Путин хочет повторить «подвиг» Ельцина? 7 Александр Мельман, «Эхо Москвы»

22.06.2018, 8:55

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Владимир Путин

Российская власть подошла к Рубикону.

Пенсионная реформа под чутким прикрытием эйфории от чемпионата мира вступает в свои права. Приходит как неизбежность. Кажется, от нее уже ни спрятаться, ни скрыться.

Возможно, это самая кардинальная реформа за все путинское 20-летие. Самая опасная реформа, рискованная. Нет, в 2005 были попытки заменить господам пенсионерам их льготы на деньги, но те почему-то не поняли, вышли на улицы российских городов и ту реформу быстренько завернули. Испугались народного гнева, так сказать.

В принципе, Владимир Путин очень осторожный человек и всегда внимательно следит за своим рейтингом. Потому что понимает, что этот рейтинг — единственное, что есть у нынешней власти, это то, на чем она в принципе, держится.

Конечно, Путин хитроумный человек. Он еще выжидает, не берет всю ответственность на себя, как бы косвенно намекая, что вся инициатива об увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин принадлежит правительству и лично товарищу Медведеву Д.А.

Еще есть время выждать, да. Посмотреть на реакцию общества (если оно у нас есть). Однако, реакция общества не замедлила себя ждать. В интернете уже почти два миллиона подписалось против «издевательства над престарелыми людьми». В регионах назревают протесты. Алексей Навальный тоже не дремлет, ибо он не был бы оппозиционером, если б не использовал такую прекрасную ситуацию, которая сама идет к нему в руки. Ну, конечно, настоящая оппозиция именно так и должна действовать. В нормальных странах.

Ясно, что катком пройтись по народу не получится. Так может есть второй вариант, запасной? Например, выходит Путин, весь в белом, и когда Дума уже примет «человеконенавистнический» закон о реформе, скажет: «Нет, ну нельзя же так. Я против! Пусть мужики идут себе на пенсию в 63 года, а женщины в 60». И разве после столь мудрого хода народ опять не грохнется на колени, не будет благодарить великого и мудрого президента изо всех своих последних сил? Но это всего лишь версия.

Факт же заключается в том, что раз уж все-таки президент и правительство пошли на столь безжалостные вещи, значит ситуация в стране — хуже некуда. И все эти сказки о величии, богатстве и вставании с колен — для бедных. Многие верят.

Когда мы подходим к рубикону — один работающий на одного пенсионера — всё, сливай воду, нужно принимать самые кардинальные меры. Хоть это понятно? Многим почему-то нет.

В данной ситуации напрашивается одно, по-моему, уместное сравнение из недавнего, но до боли знакомого прошлого. 12 июня 1991 года Борис Ельцин выиграл президентские выборы в Российской Федерации за явным преимуществом. Его рейтинг тогда зашкаливал практически до небес. Мы, подавляющее большинство, очень тогда радовались, помните? И даже не хотелось думать, что в новоявленной независимой стране полная экономическая ж..а, а запасов хлеба хватает всего на три дня.

Вот тогда правительство Егора Гайдара решилось на самую болезненную, но необходимую реформу — шоковую терапию. И Ельцин поставил на кон всю свою репутацию, весь свой авторитет и тот самый пресловутый заоблачный рейтинг. То есть он прикрыл собой, своей необъятной фигурой всех этих «мальчиков в розовых штанишках».

Надо сказать, со стороны Б.Н. это был поступок, практически подвиг, один из немногих в его биографии. Совсем уже скоро, не прошло и года, оппозиция стала требовать его импичмента, а дальше уже начинался кровавый 1993-й год. Вскоре от рейтинга Ельцина почти ничего не осталось, и к новым выборам-1996 его опять пришлось надувать.

Аналогии напрашиваются сами собой. Все свои 20 лет правления Владимир Путин старался дать понять, что он не Ельцин, вернее, что он анти-Ельцин. Кажется, это ему удалось. Но теперь финансы поют романсы. То есть их практически нет, в Пенсионном фонде уж точно. Ведь так мы должны понимать эту столь стремительную операцию с увеличением пенсионного возраста?

Страна держится на рейтинге Путина. Если он, как Ельцин, израсходует весь этот свой рейтинг, страны не будет? Неужели Володин прав?

Александр Мельман, «Эхо Москвы»