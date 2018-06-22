«Вы — «реформы», мы — революции» 22.06.2018, 9:31

1,081

Фото: Владимир Коцюба-Белых/ «Ревда-инфо.ру»

В России начали появляться граффити против повышения пенсионного возраста.

В городе Ревда Свердловской области РФ появилась вторая за последние дни крупная надпись, посвященная пенсионной реформе. «Вы реформы, мы революции. Народ», — на этот раз написали неизвестные на доме по улице Энгельса, 52, сообщает местный портал «Ревда-инфо.ру».

Первая надпись «Пенсионную реформу придумали обеспеченные враги нации» ранее появилась в этом городе на доме по улице Чайковского.

Оба высказывания, судя по всему, относятся к законопроекту о повышении пенсионного возраста, который был внесен в Госдуму РФ 16 июня. В окончательной редакции его могут принять уже осенью этого года. Документ предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а у женщин — до 63 лет.

Фото: Владимир Коцюба-Белых/ «Ревда-инфо.ру»

Оппозиционер Алексей Навальный ранее заявил, что его штабы организуют митинги против пенсионной реформы в 20 городах России 1 июля. В этот список не вошли крупные города, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, в том числе и Екатеринбург.

Дело в том, что по указу президента РФ в дни мундиаля запрещены любые акции протеста в городах, где проходят игры ЧМ-2018.