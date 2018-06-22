В Полоцком гарнизоне прапорщик покончил жизнь самоубийством 22.06.2018, 9:51

1,369

Обстоятельства выясняют СК, Минобороны и прокуратура.

22 июня в одной из воинских частей Полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры.

В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.