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В Полоцком гарнизоне прапорщик покончил жизнь самоубийством

  • 22.06.2018, 9:51
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Обстоятельства выясняют СК, Минобороны и прокуратура.

22 июня в одной из воинских частей Полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры.

В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.


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