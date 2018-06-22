В Полоцком гарнизоне прапорщик покончил жизнь самоубийством
- 22.06.2018, 9:51
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Обстоятельства выясняют СК, Минобороны и прокуратура.
22 июня в одной из воинских частей Полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры.
В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.