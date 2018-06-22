СМИ: На ЧМ по футболу в России болельщикам не хватает пива 4 22.06.2018, 10:18

Точки продажи не успевают пополнять запасы напитка.

В некоторых барах и ресторанах Москвы, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, отсутствует пиво, которое любят пить болельщики. Об этом сообщает Reuters.

Новых поставок пива приходится ждать по 24 часа, отметил один из московских официантов, отметив, что в его заведении "просто не думали", что болельщики захотят только пиво.

Один из барменов российской столицы пожаловался, что за три дня болельщики выпили у него 800 литров пива. При этом он похвалил иностранцев за то, что они перенимают культуру РФ, которая требует пить до дна.

По данным Independent, проблемы с наличием пива есть и в Нижнем Новгороде. В частности, напиток там закончился еще до начала матча между сборными Швеции и Южной Кореи.

Агентство предполагает, что проблемы с наличием пива связаны с налогами и ужесточением рекламных правил в России, из-за чего продажи снизились.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи проходят в Москве, Петербурге, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Саранске.