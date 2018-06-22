Топ-5 самых ценных кладов, найденных в Беларуси 1 22.06.2018, 10:32

Наша страна считается одной из самых богатых на клады стран Европы.

Согласно подсчетам археологов и специалистов по кладам, в мире за все время существования человечества в землю было зарыто около трехсот тысяч тонн золота и более двух с половиной миллионов тонн серебра. Особое место здесь отводится Беларуси. На территории нашей страны находится множество кладов разных эпох и народов. Intex-press сделала подборку самых ценных и знаменитых кладов, найденных на территории Беларуси.

Вообще, Беларусь считается одной из самых богатых на клады стран Европы. По нашей территории проходили торговые пути с севера на юг и с запада на восток, что, конечно, повлияло на количество оставленных здесь ценностей. За последние 200 лет на территории нашей страны было найдено более тысячи различных кладов.

1. Золото в горшке

Глиняный сосуд с дукатами европейских государств во время земляных работ обнаружил житель деревни Ильинка Могилевского района в 1936 году. За эту ценную находку Совет народных комиссаров БССР выплатил мужчине премию в три тысячи рублей.

В горшке хранилось 476 золотых монет бельгийской и датской чеканки XVI–XVII веков. Золотые дукаты – международные монеты Западной Европы — направили в Москву, в государственное хранилище драгметаллов, а затем в Ленинград. Сейчас клад хранится в Эрмитаже.

2. Клад в стене замка

Одним из ценных и известных кладов, который нашли около деревни Вищин Рогачевского района Гомельской области, считается Вищинский денежно-вещевой клад. Его нашли в 1979 году на правом берегу Днепра, где находился древний замок. Клад обнаружили археологи, которые исследовали крепостную стену. Как установили специалисты, его спрятали во время осады Вищинского замка в середине XIII века на глубине 18 сантиметров.

Денежно-вещевой клад общим весом около 2 кг насчитывает 37 единиц, состоящих из вещевой и денежной частей. Первая представлена женскими украшениями:

2 колта с изображениями птиц на щитках, выполненных в технике перегородчатай эмали;

звездный 6-лучевой колт с зернью и колт с ажурным краем и изображениями 2 птиц и крина;

фрагменты ожерелья из 3 овальных серебряных бусин и 4 криноподобных подвесок; фрагменты расен — цепочек из тисненых черенков-полуцилиндриков, на которых подвешивались колты;

2 подвески с каноническими верхушками и прикрепленными к ним цепочками с круглыми бляшками со сквозными отверстиями, украшенные сканью и зернью, оправленные мелкими кольцами;

массивный браслет, скрученный из 3 жгутов с наконечниками в виде стилизованных голов змей;

2-створчатый пластинчатый браслет с растительным орнаментом и гравированными изображениями птиц.

Денежная часть состоит из серебряных слитков-гривен (18) киевского, новгородского и литовских типов.

3. Дети нашли казну Полоцкого княжества

В 1973 году в деревне Козьянки под Полоцком мальчики гуляли по свежевспаханному полю и заметили несколько монет. Дети начали копать в этом месте и достали из земли около 7600 серебряных дирхемов, старинных арабских монет VI–X веков. Как потом выяснили ученые, этим кладом оказалась казна Полоцкого княжества, украденная разбойничьей шайкой и зарытая тысячу лет тому назад. В настоящее время 7599 монет хранятся в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

4. Монеты и драгоценности в глиняном горшке

Клад, который нашли в 1957 году при разравнивании улицы на окраине деревни Дегтяны Копыльского района Минской области, не имеет аналогов во всей Восточной Европе. В орнаментированном горшке с ручкой находились серебряные ювелирные изделия и монеты общим весом 7 кг. Сохранились 21 целое и фрагментированное изделие и 320 монет ― денарии Чехии (123), Венгрии (3), Германии (165) Англии (10), Дании (1), не определенные денарии (4), подражания германским (9) и английским (3) денариям. По мнению специалистов, клад спрятали после 1050 года. Сейчас монеты и украшения хранятся в Национальном историческом музее Республики Беларусь.

5. Экскаватор поднял больше 10 кг серебра

Минский клад стал последним из крупных, найденных в СССР. В начале августа 1988 года на углу тогдашних улиц Володарского и Республиканской (ныне – Городской Вал) при рытье траншеи для прокладки теплотрассы ковш экскаватора зацепил что-то необычное, сообщает TUT.by.

В процессе рытья траншеи ковш трактора наткнулся на сундук, больше напоминающий по форме гроб, немного его повредил. Из сундука посыпались золотые и серебряные монеты, тарелки, кубки и пр. Клад состоял из 547 предметов, среди них только серебряных монет и изделий из серебра было на тринадцать килограммов.

В кладе находились российские и германские монеты разных номиналов конца XIX – начала ХХ в. (всего – 461), в том числе – золотые червонцы начала ХХ века.

Вещевая часть состояла из 25 предметов: ажурные вазы, подсвечники, подносы, шкатулка, кружка и другие изделия московских, минских, рижских и западноевропейских мастеров, датируемые XVII–XX веками.

Бонус

В апреле 2018 года во время строительных работ в Гродно в доме №3 на улице 2-й Трудовой нашли еврейский клад времен Второй мировой войны.

На чердаке здания была спрятана металлическая коробка из-под табака. В ней хранились украшения, монеты, в том числе старинные, коронки и несколько листов бумаги. Клад оценили почти в 20 тысяч долларов. Самым ценным оказался перстень выпускника Пажеского кадетского корпуса. Это украшение стоит 1,5 тысячи долларов. Сейчас находка хранится в государственном историко-археологическом музее.