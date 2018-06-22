Доверие европейцев к ЕС достигло самой высокой отметки с 2010 года 1 22.06.2018, 10:44

Самые большие еврооптимисты - жители Литвы.

Доверие к Евросоюзу среди его жителей поднялось до рекордной отметки с 2010 года, дойдя до 42%. Больше всего европейским властям доверяют литовцы (66%), португальцы и датчане (по 57%), люксембуржцы и болгары (по 56%). С осени 2017 года уровень доверия к ЕС повысился в 19 странах, пишет «Европульс».

Кроме того, европейцы стали оптимистичнее оценивать экономическую ситуацию. Впервые с 2007 года больше половины европейцев позитивно оценивают экономическую ситуацию, а негативно — только 37%.

Еще больше (58% европейцев) в целом поддерживают Евросоюз и 70% чувствуют себя его гражданами. Самыми большими достижениями они считают свободное передвижение людей, товаров и услуг по территории Евросоюза (этот вариант указали 58%) и мир среди стран-членов ЕС (54%).